Девять дней одного года. Они запомнятся сахалинцам гуманитарной поездкой в Донбасс

Недавно из Донецкой Народной Республики вернулись Закия Валитова и Юрий Мусаленко – представители многонациональной команды «Сахалин zа наших» из областного центра. На вторую линию обороны они отвозили гуманитарную помощь нашим мобилизованным воинам. У них было немало встреч с бойцами и жителями Донбасса. В гостиной «Советского Сахалина» они рассказали о своей девятидневной поездке к землякам.

Закия Валитова:

– Для начала несколько слов о нашей команде. Мы организовали ее при региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области 26 февраля прошлого года. Буквально через двое суток после объявления о начале специальной военной операции. Понимали: потребуется и наше участие, а опыт у нас был. В 2014-м, когда на Украине подняли головы нацисты и начались страшные события на майдане, наша автономия объявила акцию «Чужого горя не бывает». Собирали гуманитарную помощь украинцам, отправляли ее в Ростов волонтерам. Годы прошли, а нас там не забыли.

С первых дней специальной военной операции наша многонациональная коман­да стала помогать землякам в Донбассе.

Старалась хоть немного снять тревожное напряжение у мобилизованных воинов, проходивших подготовку на полигоне в селах Успенское и Троицкое Анивского района.

Музыкант Юрий Мусаленко постоянно приезжал к ребятам с гитарой и песнями. А остальная команда к «зрелищам» добавляла «хлеба» – кормила мобилизованных национальными блюдами. Корейцы предлагали свою восточную кухню. Узбеки и таджики угощали вкусным пловом из казана. Бойцы отведали и татарские, и бурятские угощения.

К акции добра присоединились южно-сахалинские средние школы № 5, 6, 19, базовый медицинский колледж, студенты Сахалинского филиала Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта, воспитанники детских садов. Мы отправляли посылки и письма на передовую, приобретали на собранные деньги квадрокоптеры, тепловизоры и другое оборудование. А потом возникла идея поехать в Донбасс.

Юрий Мусаленко:

– На работе я написал заявление на отпуск. И мы с гуманитарным грузом полетели через Москву в Волгоград. Там нас встретили активисты татарского культурного центра вместе с имамом, проявив к нам высокую степень уважения. Они помогли нам доехать до Ростова, оплатили такси, загрузили 15 ящиков тушенки.

В Ростове был не менее радушный прием. Региональное правительство предоставило микроавтобус и обеспечило коридор безопасности до Донецка. К гостинцам для бойцов добавилось еще 15 ящиков тушенки. Сопровождал нас руководитель татарской общественной организации Ростовской области Равиль Курмакаев.

Отрезок пути до Донецка был наиболее опасным. Открытые пространства преодолевали на большой скорости в касках и бронежилетах. Видели обгоревшие леса и поля, пробитые снарядами крыши зданий, дома без стекол, где, тем не менее, живут люди. Красивый город с 2014 года изранен войной. Там каждый день слышны взрывы и выстрелы.

Закия Валитова:

– В Донецке нас встретили сахалинские командиры. Выделили помещение для гуманитарного груза, разрешили раздавать его только на второй линии обороны, где безопаснее, и отрядили бойцов для сопровождения. Первым делом мы побывали в полевом госпитале. Раненые сахалинцы узнали Юрия. Когда они проходили подготовку в Успенском, он приезжал к ним с концертом.

Юрий Мусаленко:

– Госпиталь разместился в здании бывшего детсада, в котором практически не осталось целых окон, проломлена крыша. Мы передали гуманитарную помощь, заживляющие лекарства, тонометры и дали концерт. С нами была девочка из Донецка – Юля, она хорошо пела патриотические песни. Во время выступления в метрах 300 от госпиталя упал снаряд. Никто из бойцов не отреагировал. Второй снаряд взорвался ближе (там говорят «прилетело»), и командир предложил полчаса посидеть в подвале. Все спокойно собрались, спустились вниз.

Закия Валитова:

– Мы впервые оказались в такой обстановке. Чувствуя нашу тревогу, бойцы старались нас отвлечь: угощали кофе, один из них под три аккорда на гитаре спел куплеты, а потом повел в свой подвал. Показал плакат над кроватью «Армия и флот – надежда и опора государства» с портретом Путина. В подвалах у ребят аккуратно, спальные места застелены, белье чистое.

Юрий Мусаленко:

– В донецком госпитале мы пообщались с ранеными из ЧВК. Они духом не падают. У одного из парней два ранения. Он говорит: «Все равно фашистов додавим». Бойцам передали письма наших студентов из базового медицинского колледжа. Неженатого парнишку пригласили приехать на Сахалин за невестой. Правда, медсестры, услышав такое, сразу же отреагировали: «Какой Сахалин? У нас и своих невест много!».

Закия Валитова:

– Пока гремели взрывы, мы предложили ребятам передать видеоприветы родным и близким, что они и сделали. 20-летний парень-доброволец, которого опытные бойцы опекают как сына, передал привет бабушке, дедушке и братику. Сообщил, что накануне у бабули был день рождения. Вернувшись на остров, мы приехали к ней с цветами, донецкими подарками и видеоприветом от внука.

У другого бойца супруга работает в южно-сахалинском магазине. И для нее сюрпризом стали видеопривет от мужа, донецкие подарки и песня от Юрия «Все для тебя» из репертуара Стаса Михайлова. Ушли видеоприветы от бойцов родным в Ноглики и на Курилы.

Мы были для земляков как родные. В Донецке попали на день рождения к сахалинцу, которому жена передала подарок. Какие же у него были счастливые глаза от сюрприза!

Побывали в небольшом госпитале – доме с тремя комнатами. В одной – операционная, где все идеально чисто. Там работает врач из Углегорска, возвращает в строй воинов. Они были из Бурятии, Нижнего Новгорода и с Сахалина. Мы старались выполнить просьбы раненых, покупали им молочную продукцию, Юрий пел их любимые песни.

Юрий Мусаленко:

– Мы очень удивились, когда в один из дней жители Куйбышевского района Донецка пригласили на дружеский вечер. Встретили нас женщины в русских костюмах, открытые, добрые, заботливые. Столы накрыли. Оказывается, у них и школы, и Дом культуры несколько лет работают удаленно. Так что живое общение было в радость. Мы им спели, они нам. Где-то вдали все время грохотало. Женщины пояснили: стреляют не в нашу сторону. Опаснее, когда снаряды летят со свистом… Они же рассказали, как здесь обезвреживают калечащие людей «лепестки». Нацисты в большом количестве разбрасывают такие взрывные устройства, а машин, которые их убирают, не достает. И мужья этих женщин придумали кидать на «лепестки» привязанные баллоны. А после взрыва это место накрывают коробкой с камнем.

Несмотря на бесконечные обстрелы, жизнь в городе не замирает. Работает клуб многодетных семей, где женщины находят силы и время на творчество, образовательные практики, занятия с детьми…

Закия Валитова:

– На вторую линию обороны мы доставили связанные холмчанами маскировочные сети. Они там очень нужны, как и окопные свечи. В двух километрах шли бои. Бойцы показали нам солдатскую кухню, работающую на генераторах. Там чистота, порядок и даже меню висит. Повара молодцы, готовят вкусно. Никто не голодает. А вот менять дислокацию кухне пришлось пять раз.

Юрий Мусаленко:

– Посидели мы и в окопах. Видели солдатскую баню, собранную из ящиков для снарядов, с печкой. В Донецке побывали на Аллее ангелов, где покоятся погибшие дети (самому маленькому было 8 месяцев). По ним звонит колокол из снаряда. На Аллее Героев почтили память защитников Донбасса. Мемориальные плиты местами посечены осколками, неподалеку воронки от снарядов…

Закия Валитова:

– Не могу не рассказать о радостной встрече с 87-летней сахалинкой Эллой Васильевной Личман. В 19 лет я приехала работать на шахту «Ударновская». Элла Васильевна была врачом в поселке Ударный и соседкой по бараку, лечила моих детей, когда они болели. Потом уехала на Украину. Все эти годы мы не теряли друг друга, но смогли увидеться через 34 года!

В Донецке у нас появилось и много новых друзей. Эти смелые люди духом не падают и, как могут, приближают победу. Молодежь связывает с родной землей свое будущее. Свадьбы играют до комендантского часа – 22.00.

Перед отъездом на Сахалин на оставшиеся деньги мы купили гостинцы детям из многодетных семьей Куйбышевского района Донецка. Водитель «Газели» развез их по адресам. Нам прислали видеоотчет.

В Волгограде на обратном пути мы на несколько минут заехали на Мамаев курган. Там с сентября 1942-го по январь 1943-го велись самые ожесточенные бои Великой Отечественной. Было 4 утра, и мы испытали пик эмоций, увидев памятник «Родина-мать зовет!» во всем его величии.

Хочу сказать без всякого пафоса: мы ощущаем этот зов и своей дружной многонациональной командой будем помогать бойцам в борьбе с нацизмом.

Записала Людмила Степанец.

Своих не бросаем

История, рассказанная Закией Валитовой

Мы часто провожаем наших мобилизованных ребят в аэропорту. Это своего рода психологическая помощь. Вы думаете, у нас сердца железные? Нам тоже больно, но стремимся разрядить напряженность. Предлагаем: «Ребята, угощайтесь пирогами, бабушки напекли. Вот чай, вот песня под гитару от Юрия Мусаленко. А это флаг области, пусть он будет с вами…».

22 декабря прошлого года в Ростов вылетала большая группа – 333 человека. Но военный борт приземлился в Волгограде около полуночи, где сахалинцев не ждали. Их оставили в накопителе, где нет воды, нельзя покурить. Многие были простужены.

Я звонила в правительство и думу Волгограда, в МЧС, в татарский конгресс, который помогает соотечественникам в любой географической точке. Главного врача аэропорта Екатерину попросила раздать ребятам лекарства, но медикаментов в таком количестве у нее не было. Мы готовы были сразу же переслать деньги Екатерине, но она от них отказалась. Сказала: «Это для бойцов. Я практику проходила, когда была чеченская война…». Сходила в аптеку и просьбу нашу выполнила.

Представители татарской организации принесли ребятам воду, быстро испекли 500 штук самсы (это такие пирожки с мясом). Депутаты-татары из Волгоградской думы в поварских колпаках принесли сахалинцам борщ и плов. Ребят накормили и прислали нам видеоотчет. Под утро мы спокойно легли спать на Сахалине. Вот такая цепочка добра сработала. По-иному и быть не должно.