Девять сахалинцев вошли в десятку сильнейших каратистов России

Проявили волю к победе

Чемпионат России по карате WKF прошёл в Орле с 18 по 20 августа. Участие в соревнованиях приняли 328 спортсменов из 44 регионов нашей страны.

Островной регион в турнире представили 11 каратистов областной спортивной школы восточных видов единоборств, сообщила пресс-служба минспорта области.

Четырем сахалинским спортсменам удалось попасть на пьедестал. Золотую медаль в копилку островной сборной принес Ахмед Ахмедов в категории мужчины до 60 кг. Константин Коковуров стал серебряным призером чемпионата в категории мужчины 84+ кг, уступив в финальном поединке каратисту из Челябинской области.

В личном первенстве Жанна Костюшкина и Евгений Сон завоевали бронзовые медали в категориях женщины до 55 кг и мужчины до 67 кг соответственно.

Никита Большаков занял 5 место в категории мужчины до 60 кг, а Семен Губайдулин поднялся на 9 место в категории мужчины до 75 кг.

В командном кумитэ сборная Сахалинской области заняла 5 место. В её состав вошли Ен Бок Ли, Никита Большаков, Евгений Сон, Петраков Даниил, Семен Губайдулин, Расул Керимов и Константин Коковуров.

Главный тренер островной команды по каратэ Леонид Ким отметил, что, несмотря на сложные условия акклиматизации и адаптации, спортсмены проявили волю к победе и показали высокие результаты.

Чемпионат по ниндзя

Чемпионат по ниндзя полосе с препятствиями «Ninja Track Championship» прошел в Южно-Сахалинске 19 августа. Местом проведения соревнований стала территория биатлонного комплекса «Триумф».

Участниками гонки стали 40 спортсменов из Александровска-Сахалинского, Анивы, Долинска, Корсакова и Южно-Сахалинска.

Полоса для гонки представляла собой стометровую дистанцию с десятью препятствиями. Участникам нужно было продемонстрировать скорость, выносливость, ловкость и координацию.

На отборочном этапе спортсменам давались две попытки на прохождения полосы. Атлеты показали мощную борьбу и конкуренцию, в финал прошли четыре мужчины и четыре женщины.

Финальный этап соревнований определил самых стойких и выносливых.

Среди мужчин первое место занял Сергей Очканов из Южно-Сахалинска, на втором месте Юрий Лагун из областного центра, замкнул тройку призёров Валерий Катков из Александровска-Сахалинского.

Среди женщин весь пьедестал заняли южно-сахалинские спортсменки. Золотую медаль завоевала Ксения Нижегородова, серебряная награда у Анастасии Васильевой, бронза у Анны Токаревой.

Закрытие сезона гонок с препятствиями состоится 30 сентября и 1 октября в возрастных категориях «Дети» и «Взрослые». Регистрация доступна на сайте проекта https://priderace.ru/

«Сахалинский рубеж-2023»

Экстремальный забег «Сахалинский рубеж-2023» прошёл в островном регионе. Мероприятие состоялось на фестивале авиации и музыки «Крылья Сахалина».

Проверить свои силы в прохождении испытаний в этом году вызвались 663 любителя активного образа жизни.

— Это мероприятие уже давно полюбилось сахалинцам и стало для нас традиционным. В этом году «рубеж» проходит в восьмой раз. Такое внушительное количество участников в очередной раз подтверждает, что Сахалинская область – самый спортивный регион России. Это можно увидеть и воочию, и об этом говорит официальная статистика. Желаю всем удачи, преодолеть все препятствия и получить от прохождения трассы огромный заряд положительных эмоций, — напутствовал министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 5 км, на протяжении которой участников ожидали 30 препятствий различной сложности.

— Участвую в «рубеже» во второй раз. В прошлом году была в составе команды, сейчас решила попробовать себя в личном зачёте. В команде проходить проще. Честно говоря, порой даже до конца не понимала, что происходит – ребята меня перекидывали через препятствия. А участвуя индивидуально, удобнее идти, потому что движешься в своём темпе, не торопишься и не тормозишь, — поделилась подробностями участница соревнований Элина Решетова. – В следующем году вновь попробую выступить в личном зачёте. Сейчас я узнала свои силы, теперь буду серьёзно готовиться, работать над выносливостью, чтобы уже побороться за медали.

По итогам состязаний в личном зачёте среди женщин первое место заняла Ульяна Добровольская, показав результат 41:11,3 секунды. Южно-сахалинская спортсменка становится победительницей соревнований уже пятый год подряд.

— В «Сахалинском рубеже» я выступаю с самого начала – с 2016 года. Первые три года я участвовала в составе команды, и, когда в очередной раз мы заняли третье место, я решила выступать индивидуально. С того момента каждый год я становлюсь первой. Сама я занимаюсь горным бегом, трейлраннингом, скайраннингом, благодаря чему дистанцию «рубежа» мне преодолевать легко, — рассказала победительница. – Что касается самого «рубежа» — нельзя не отметить, что уровень организации каждый год растёт, в этом году всё было особенно супер.

Второе место заняла Анастасия Вандышева (44:38,4). Тройку лидеров замкнула Дарья Касима (46:38,6).

Среди мужчин лучший результат показал Юрий Лагун (30:52,3). Вторым финишировал Ильяс Нургалиев (31:31,3). Михаил Аникиев (31:52,9) занял третье место.

В командном зачёте самыми быстрыми стали спортсмены «Pride Team» (43:30,0).

— Выхожу на старт «Сахалинского рубежа» с 2016 года. Сложностей с прохождением дистанции у нас не было. Трасса за это время, конечно же, изменилась, стала более беговой и значительно интересней, — отметил лидер команды Александр Квак.

Второе место заняли «Мыши рокеры с Марса» (45:57,3). Третьей стала команда «Не с этой планеты» (49:40,3).

«Сахалин» проиграл «Спартаку»

19 августа состоялись матчи пятого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» в Тамбове противостоял местному «Спартаку».

До игры соперники соседствовали в турнирной таблице. Островитяне занимали восьмое место, хозяева поля – девятое.

Равенство в силах команды продемонстрировали и на поле. Голевых моментов в первые 45 минут было мало. Шансы открыть счет имели обе команды.

В перерыве наставники «Спартака» и «Сахалина» произвели по две замены, показав, что игра подопечных их не устраивает.

Постепенно красно-белые наращивали давление. По числу ударов в створ они превзошли гостей (шесть против одного).

В концовке «Спартак» устроил финальный штурм, апофеозом которого стало взятие ворот.

Уже в компенсированное время Иван Бзикадзе промчался по левому флангу и прострелил вдоль ворот. К мячу катились несколько игроков. Всех опередил защитник «Сахалина» Александр Марченко, срезавший мяч в свои ворота.

На то, чтобы что-то изменить, у островных футболистов уже не было времени. Итог – 1:0 в пользу «Спартака».

«Сахалин» проиграл второй раз подряд с одинаковым счетом и откатился за пределы ТОП-10. Прервать эту серию команда попытается 27 августа, когда ей предстоит гостевой матч в Калуге против «Кванта».

«Сахалин» выступал в таком составе: Руслан Юнусов, Александр Марченко, Муртази Алахвердов, Василий Чижиков, Максим Ерусланов, Вячеслав Новиков, Илья Дроздов (Евгений Матрахов, 46), Андрей Сорокин, Егор Чу (Максим Батраков, 46), Кирилл Могель, Валерий Альшанский (Даниил Большунов, 65).

Фото ФК «Спартак» (Тамбов).