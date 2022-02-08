Девять золотых медалей завоевали юные сахалинские биатлонисты на «Кубке Богалий»

В течении четырех дней на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» соревновались стреляющие лыжники. Юные поклонники этого вида спорта боролись за медали на IIIэтапе «Кубка Богалий-Skimir».

Необходимо заметить, что эти всероссийские соревнования проводились в Южно-Сахалинске в седьмой раз. И каждый год юноши и девушки дарят болельщикам биатлона такие захватывающие «разборки» за медали на дистанции и стрельбище, что в пору на «Триумф» приходить с лекарствами от стресса и сердечных болей. Вот и прошедшие старты не стали исключением.

Всего за четыре дня было проведено 24 индивидуальные гонки и одна смешанная эстафета. Рассказать о всех невозможно, поэтому сегодня о самых захватывающих и драматичных.

День первый

Юноши 13-14 лет разыграли медали в спринте на дистанции 4, 5 километра. На старт вышло 23 юных биатлониста, которые должны были преодолеть три круга по 1,5 километра и вести стрельбу из положения лежа после первой петли, а после второй из положения стоя. За каждую не пораженную мишень юноша должен был преодолеть «круг почета» в 75 метров. В этой возрастной подгруппе и младше юные спортсмены по дистанции бегут без оружия, оно их «ждет» на огневом рубеже. И еще одно отступление. Спортсмены 9-14 лет стреляют из пневматических винтовок.

Сахалинец Андрей Панин ушел на дистанцию первым. Спустя полторы минуты в борьбу за подиум вступил Ярослав Кузнецов (Амурская область). Следом за ним принял старт еще один наш островной биатлонист Роберт Ким. По дистанции юные биатлонисты шли практически, что называется, нога в ногу. А вот после первого рубежа возглавил гонку Андрей Панин. Пять выстрелов и все мишени были поражены. Ярослав Кузнецов и Роберт Ким оставили по одному черному «глазу» и, как следствие, вынуждены были отправиться накручивать дополнительный 75 метров на «круг почета».

На стойке Андрей Панин вновь был точен. Пять выстрелов — и все в «яблочко». Ярослав Кузнецов не остается в долгу и поражает все пять черных круга. А вот Роберт Ким вновь оставляет одну мишень не пораженной. Не допусти сахалинец этот роковой промах, борьба за первое или второе место на финише была бы драматичной.

Андрей Панин окрыленный безупречной стрельбой на двух рубежах по лыжне не бежал, а летел. Секундомер он остановил на отметке-15:17,3. Ярослав Кузнецов проиграл Андрею Панину 13,6 секунды. Роберт Ким преодолел дистанцию за 15:51,7.

Еще один сахалинский биатлонист был близок к тому чтобы побороться за место на пьедестале. Григорий Касьян после лежки был одним из претендентов на викторию. На первом огневом рубеже он допустил всего один промах. Однако на стойке стрельба «не пошла», четыре не точных выстрела и, как следствие, 300 дополнительных метров на штрафном круге лишили его всех надежд даже на бронзу. Григорий Касьян преодолел дистанцию с пятью штрафными кругами за 16:47,8 и в итоговом протоколе занял четвертое место.

Не менее захватывающей получилась гонка у школьниц 11-12 лет. Спортсменкам предстояло преодолеть три круга по одному километру и после первых двух вести стрельбу из положения лежа. Как и у юношей, каждый промах «награждался» дополнительными 75 метрами штрафа.

Ксеня Янополец (Якутия) уже, если так можно сказать, «старожил» этих всероссийских соревнований. В ее спортивной коллекции наград более десяти медалей с «Кубка Богалий» и большинство самой высокой пробы. Вот и в этой гонке она вышла на старт в желтой майке лидера. Юная биатлонистка не только быстро бежала по дистанции, но и была безупречна на первом огневом рубеже. Софья Гончарук (Забайкальский край) настроилась в этот день только на викторию. После первого круга она уступала по ходу гонки лидеру всего 2 секунды и так же на первой лежке отстреляла на отлично. Ее подруга по команде Екатерина Колосова чуть-чуть медленнее была на лыжне, но показала снайперские способности при стрельбе.

Милана Тумашевская (Сахалинская область) уступала лидерам в лыжной подготовке, но на огневом рубеже была просто молодцом. Именно эта четвертка должна была дать ответ болельщикам и представительницам команд, кто же в этот день поднимется на пьедестал почета.

На второй лежке все эти девушки вновь не допустили ни одной ошибки. Все решалось на заключительном километровом круге. И здесь, многократная победительница индивидуальных гонок и обладатель желтой майки лидера Ксения Янополец вновь доказала, что она неслучайный лидер в борьбе за главный трофей «Кубка Богалий».

Дистанцию юная спортсменка преодолела за 11:44,5. Серебро у Софьи Гончарук-11:53,1. На третью ступеньку пьедестала почета поднялась Екатерина Колосова-12:01,2. Милана Тумашевская осталась с «деревянной» медалью-12:27,2.

Завершали первый день соревнований спортсмены 2011-2012 года рождения. Мальчикам необходимо было преодолеть три круга по 0,8 километра и после первых двух вести стрельбу из положения лежа. И здесь за каждый промах полагалась «награда» в виде 75 метров на «круге почета». Богдан Васютенко (Сахалинская область) был единственным кто на первой лежке не допустил ни одного промаха.

И, как следствие по праву возглавил промежуточный протокол гонки. Его товарищи по команде Даниил Юрченко и Андрей Сурдин оставили по одной не закрытой мишени. Михаил Ревякин (Иркутская область) был хорош на лыжне, но допустил два не точных выстрела. На второй лежке Богдан Васютенко вновь стреляет на отлично. Даниил Юрченко делает один промах. К сожалению, Андрей Сурдин оставляет две не закрытых мишени. Михаил Ревякин отправляется на один круг «почета».

Преодолев дистанцию за 10:54,9 Богдан Васютин пополнил свою спортивную коллекцию золотой медалью всероссийских соревнований. Даниил Юрченко отстал от победителя на 38,3 секунды. Замкнул тройку призеров Михаил Ревякин-11:40,8.

День второй день

В гонке юношей 13-14 лет на 5 километров борьба за подиум была настолько захватывающая, что позавидовать болельщикам, пришедшим в этот день на «Триумф», могли многие поклонники этого вида спорта не только в нашей стране. Юные биатлонисты должны были преодолеть пять кругов по одному километру, после первого и третьего круга вести стрельбу из положения лежа. Второго и четвертого из положения стоя. За каждый промах «награда» в 30 секунд прибавки к чистому времени гонки.

Ярослав Кузнецов (Амурская область) стартовал под третьем номером и стал ориентиром для всех 23 участников гонки. На первом огневом рубеже он отправляет все пять выстрелов точно в цель. Андрей Панин (Сахалинская область) отлично настроился на эту гонку. Первая лежка — и ноль секунд штрафа. Не отстал от товарища по команде и Григорий Касьян. Отличная стрельба на огневом рубеже, и он один из претендентов на викторию. Но впереди еще четыре круга дистанции и три огневых рубежа, два из которых из положения стоя.

На первой стойке Ярослав Кузнецов допускает два промаха. Андрей Панин и Григорий Касьян по одному. На второй лежке все трое показывают отличную стрельбу. Все должно решится на заключительной стойке. Ярослав Кузнецов вновь стреляет безупречно. На финише он остановил секундомер на отметке 23:07,7.

И начались для юного биатлониста тяжелые минуты ожидания финиша Андрея Панина и Григория Касьяна. Андрей на стойке допускает один не точный выстрел, но проявив огромную волю к победе смог выиграть у Ярослава Кузнецова 1,5 секунды. Григорий Касьян на последнем огневом рубеже не допустил ни одного промаха. Однако, единственный промах на стойке не позволил Григорию подняться на высшую ступеньку пьедестала почета. Цена одного не точного выстрела-бронзовая медаль. Результат Григория Касьяна-23:15,0.

Финал

В четвертый день соревнований поводилась смешанная эстафета в возрастной группе 2007-2008 года рождения. На первых двух этапах девушки должны были преодолеть три круга по 1,2 километра и провести стрельбу после первого круга из положения лежа, после второго-стойка. За каждый промах дополнительных 75 метров на круге «почета».

Юноши на третьем и четвертых этапах должны были преодолеть три круга по 1,5 километра. После первого круга-лежка, после второго-стойка.За каждый не точный выстрел те же дополнительных 75 метров.

На первом этапе за команду Забайкальского края выступала Полина Колокольцева. Свой этап девушка преодолела просто блестяще. Она прекрасна была не только на лыжне, но и на огневом рубеже, допустив всего один не точный выстрел. Как результат она «привезла» на финише команде Амурской области 2:35,9, второй команде Сахалинской области-3;09.3 и 3:30,5 первой дружине Сахалина. Бежавшая второй этап за Забайкальскую команду Анастасия Резникова смогла не только сохранить лидирующую позицию, но и увеличить разрыв от главной команды Сахалина до 3:47,7 и второй до 3:54,8.

Биатлонистка Амурской команды Диана Сюмак допустила два промаха на лежке и четыре на стойке и, как следствие финишировала пятой. Отставание от лидера-5:58,3. Казалось бы вопрос с победителем эстафеты снят с повестки дня. Но когда в борьбу на этапах вступили юноши, сценарий эстафеты стал меняться в сторону биатлонного блокбастера.

Бежавший на третьем этапе за нашу команду Григорий Касьян на лежке допускает один промах, на стойке-два. В свою очередь Егор Мишин (Забайкальский край) после лежки крутил четыре штрафных круга, после стойке еще два. На четвертый этап сахалинец Роберт Ким ушел позже Никиты Гаученова (Забайкальский край) на 58 секунд. На лежке оба спортсмена допускают по одному не точному выстрелу. Все должна была решить стойка. Первым на огневой рубеж пришел Никита Гаученов, спустя 40 секунд Роберт Ким.

И вот здесь происходит невероятное. Забайкальский биатлонист «задергался» и, как следствие допустил четыре промаха. Сахалинец в свою очередь оставил только одну не закрытую мишень. Финишировал Роберт Ким в гордом одиночестве с флагом биатлонистов Сахалинской области. Несмотря на то, что второй финишировала команда Забайкальского края, проиграв победителям 44,1 секунды, эта дружина была награждена бронзовыми медалями. Причина? Судейская коллегия «наградила» команду штрафными минутами за не корректное поведение тренера на огневом рубеже.

На вторую ступеньку пьедестала почета поднялась команда Амурской области. За команду Сахалинской области выступали Пелагея Соколова, Лия Карась, Григорий Касьян и Роберт Ким.

В заключении хотелось сказать несколько добрых слов о наших областных тренерах Ирине Гущиной и об Александре и Галине Ливанских. Именно благодаря им, наши юные биатлонисты смогли на этом этапе «Кубка Богалий-Skimir» завоевать 9 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

Игорь Карпук.