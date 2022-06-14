Девяти секунд хватило горнозаводскому девятикласснику Денису Хвану, чтобы выполнить команду и управиться с разборкой автомата Калашникова

Денис занимается в казачьем клубе «Станичники». Он немного смущён двумя лишними секундами, но в зачеты идёт другой результат. А сегодня он с юнармейцами помогал невельчанам вспомнить навыки военной подготовки в Невельске на концерте в честь Дня России.

Обратите внимание, как сноровисто сахалинский казак Хван выбивает шомпол!

— На занятиях он за семь секунд разбирает, — говорят его товарищи.

Две лишние секунды понадобились лишь потому, что стол низкий — это же очевидно. И праздничный результат Дениса Хвана все равно лучше армейского норматива (15 секунд).