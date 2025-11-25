Девятилетнего  ребенка, ушедшего из дома, искали почти двое суток

Днем 24 ноября мальчик 9 лет вышел из дома в селе Пензенское Томаринского района и не вернулся.

Вечером 24 ноября в район поиска были направлены четыре спасателя поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области с кинологом. Утром 25 ноября дополнительно в район поисков отправились 9 спасателей и 3 единицы техники с водолазным оборудованием и лодкой.

Было обследовано около 25 квадратных километров: территория вдоль реки Черемшанка, а также село Пензенское и его окрестности.

Всего к поисковым мероприятиям привлечены 119 человек, 18 единиц техники.

Утром 26 ноября в дежурную смену ЦУКС по Сахалинской области поступило сообщение, что пропавший ребенок найден живой.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Томаринскому городскому округу проводят следственные мероприятия.

СУ СК России по Сахалинской области сообщало о возбуждении уголовного дела.