Диалог по климатической повестке. Губернатор Валерий Лимаренко принял посла Японии в России А. Муто

Губернатор Валерий Лимаренко провёл неформальную беседу с японской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом А. Муто, которая посетила Сахалинскую область в рамках проходящего международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект».

На встрече были затронуты такие темы, как развитие водородной энергетики, устойчивая реализация нефтегазовых проектов и снижение углеродного следа путем внедрения экологически чистых технологий. В ходе обсуждения перспектив восстановления межрегиональных связей российской стороной было отмечено, что подлинное возобновление двусторонних отношений возможно исключительно на путях деятельного, а не на словах, отхода Токио от антироссийского курса.

Также японская делегация приняла участие в международном форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект». Сахалинская область выступила площадкой для обмена опытом в достижении углеродной нейтральности и развития международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основное внимание участников было сосредоточено на вопросах климатической политики, устойчивого развития и инновационных подходов в экономике, а также на укреплении стратегического партнерства России с другими странами и международными организациями.

Посол Муто отметил, что Сахалинская область стала первым регионом России, официально достигшим углеродной нейтральности. Япония поставила перед собой цель выйти на этот показатель к 2050 году. Поэтому опыт Сахалина представляет большой интерес для азиатских соседей.