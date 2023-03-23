Диалоги с собой и миром. В областном художественном музее открывается персональная выставка художницы Надежды Белых-Федотовой

Вернисаж «Диалоги» посвящен юбилею сахалинки и пятилетию ее вступления в Союз художников России.

Жизнь и судьба Надежды, становление ее как художника тесно связаны с нашей областью. Выпускница Удмуртского государственного университета по специальности «декоративно-прикладное искусство» приехала погостить к подруге на Шикотан. Здесь она погрузилась в сказочный мир красоты и величия живописных бухт, буйной растительности, крутых берегов и безбрежных просторов Тихого океана.

Очарованная островом, Надежда осталась в с. Малокурильское. Преподавала рисование в школе, работала ведущим художником в Доме культуры с. Крабозаводское. Там летом 2011-го на первой персональной выставке Надежда представила более 30 живописных и графических работ.

Этюдник стал постоянным спутником девушки в прогулках по острову. Однажды на берегу океана Надежда встретила молодого человека, который стал ее «второй половинкой». Осенью 2011 года они приехали в Южно-Сахалинск. Здесь молодая, талантливая и разносторонняя в творчестве Надежда Белых-Федотова за несколько лет успевает покорить сахалинцев и курильчан своим творчеством.

Она активно участвует в выставках. Ее живописные и графические работы отличаются глубоким смыслом, продуманным композиционным и цветовым решением. И зритель ощущает широту творческих исканий профессионала.

Одиннадцатый год Надежда преподает в гимназии № 3 областного центра и вдохновенно работает в графике. В произведениях «Скалы Сахалина», «Одуванчики», «Игра в нарды», «Старый дом» просматривается рождение стиля и индивидуального почерка художника.

Сахалин, как и Шикотан, стал для Надежды местом притяжения. Морская тема ярко звучит в работах «Сахалин», «На закате дня», «Сахалинская рыбалка», в диптихе «Морской натюрморт».

В самом начале творческого пути судьба подарила Надежде встречу с сахалинскими художниками. Они поддержали ее в выборе своего пути в искусство. И у Надежды возникла идея написать серию их портретов. Первым появился живописный портрет Раисы Гороховой «Чай вдвоем», получивший известность на выставке «Мадонны Дальнего Востока» V Восточного экономического форума во Владивостоке и на фестивале «Дни Дальнего Востока» в Москве. Экспонировалась эта работа и в Приморской государственной картинной галерее Владивостока.

Необыкновенно поэтичны женские образы в творчестве Надежды. В ее представлении женщины – это оберег жизни на Земле.

Недавно Надежда завершила работу над портретами Владимира Чеботарева («Разговор с Высоцким») и Юрия Метельского («Одинокая птица»). В каждом виден характер, точно подмечено портретное сходство и настроение художников.

На выставке «Диалоги» представлены и студенческие наброски Надежды. Видно, что еще в университетскую пору она стремилась познать все тонкости и возможности графики, увидеть в обычном сюжете красоту линии, штриха и тона.

Сегодня, обладая высоким профессионализмом, Надежда легко, смело и свободно работает в живописи и графике, открывая для зрителя окружающий мир в новых образах.

Раиса Самойлова, искусствовед.