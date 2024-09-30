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«Динамо-Владивосток» – неудобный соперник. Футбол

29 сентября в столице Приморья ФК «Сахалин» провёл очередной матч на первенство России по футболу во второй лиге (дивизион «Б», группа 3) с «Динамо-Владивосток». Победили хозяева – 1:0.

«Сахалин» и «Динамо-Владивосток» на официальном уровне провели шесть матчей. Все игры завершились в пользу приморцев. В сезоне-2021/2022 наша команда уступила в розыгрыше Кубка России и двух играх первенства с общим счётом 1:9. В сезоне-2023 проиграла со счётом 0:2 и в текущем сезоне оба матча со счётом 0:1.

Кстати, за наш клуб выступают два футболиста, защищавшие цвета «Динамо-Владивосток» в прошлом сезоне, – полузащитники Александр Васильев и Сергей Крамаренко.

«Сахалин» с 32 очками остался на 8 месте в турнирной таблице. Но сзади поджимает «Рязань», победившая на выезде СКА-Хабаровск-2 (2:3).

Следующий матч наша дружина проведёт 6 октября. Соперник – «Химки-М» (34 очка и 5 место).

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

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