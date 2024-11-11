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Диспансеризация пациентов первой и центральной южно-сахалинских поликлиник теперь проходит в едином отделении

Фото: https://minzdrav.sakhalin.gov.ru/

Отделение профилактики первой поликлиники областного центра объединилось с центральной поликлиникой. Теперь пациентов принимают каждый день, без выходных в едином месте – комфортабельном новом корпусе.

Слияние отделений произошло 1 ноября, в центральную поликлинику перешло 7 сотрудников: 2 терапевта, 2 фельдшера и медсестра.

– Условия здесь созданы прекрасные – красивые светлые кабинеты, всё необходимое для приёма и обследования пациентов. Это очень важно, потому что в день через наш кабинет проходит до 35 человек, – рассказала врач-терапевт Ярослава Труева.

Пациенты отмечают, что работа отделения профилактики в центральной поликлинике уже полностью налажена. Очереди минимальные, врачи работают быстро, созданы условия для комфортного пребывания в медучреждении.

– Проходить диспансеризацию необходимо каждому человеку, потому что именно во время таких осмотров могут небольшие маленькие отклонения. Сам человек иногда даже может их и не замечать, а врач обнаружит и подберёт тактику лечения. Хотелось бы, чтобы у каждого жителя была возможность проходить профилактические процедуры в таких условиях, – говорит жительница Южно-Сахалинска Галина Захарова.

Отделение профилактики Центральной поликлиники находится на 3 этаже 3 корпуса, по адресу Комсомольская 198а. С начала года специалисты приняли около 68 тысяч южносахалинцев. Записаться на прохождение диспансеризации можно по номеру 1-300, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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