Диссертации для апломба, карьеры и проформы. Более четверти века авторы «издранного» дискредитируют российскую науку

«С поддельным дипломом в чиновники» – так назывался материал, опубликованный в «Советском Сахалине» 15 марта (¹ 18 за 2022 год). В нем шла речь о случаях, когда должности, в том числе и высокие, на муниципальной и государственной службе в островном регионе получали люди без высшего образования. Свежий пример тому – история с несостоявшимся вице-мэром Охинского городского округа Елизаветой Андреевой, в отношении которой возбуждено два уголовных дела.

Она немногим более месяца пробыла в этой должности. А ведь некоторым назначенцам удавалось по нескольку лет водить за нос кадровиков, не удосужившихся проверить подлинность документов о высшем образовании.

Продолжение следует

Подобные истории можно дополнить и другими фактами, когда у госслужащих обнаруживались липовые дипломы кандидатов наук и даже докторов.

Восемь лет в областном правительстве работал «остепененный» чиновник в ранге вице-губернатора. Нередко от имени главы области выступал на торжественных мероприятиях. И порой говорил такое, что все диву давались…

Открывая в Сахинцентре Год учителя и юбилейный Год Чехова, оба раза поздравлял профессиональные сообщества с Днем рождения великого русского поэта (?!) Антона Чехова. Всех сотрудников областной универсальной научной библиотеки, сидевших в зале дружным рядком, тогда буквально согнуло от смеха…

Вряд ли чиновник дважды оговорился. Похоже, таков уровень его познаний в области литературы, да и истории тоже. Когда на площади Победы при большом стечении народа проходил парад духовых оркестров министерств обороны России и США, он вновь от имени губернатора поздравил всех с тем, что на наших островах 65 лет назад завершилась Вторая (?!) Великая Отечественная война…

Похоже, оратор даже не осознавал, что попадать впросак в столь элементарных вопросах публично да еще при такой должности, мягко говоря, несолидно. Но… Что было, то было, и не раз.

Надо отметить, что некоторые островные чиновники стремились учиться и повышать квалификацию в Москве. Это положительно сказывалось на карьерном росте. Так, по сообщению управления информационной политики администрации области, первый вице-губернатор Константин Строганов прошел профессиональную подготовку в академии народного хозяйства при правительстве РФ, где осваивал программу «Экономика и государственные финансы».

Окончил курсы повышения квалификации в Российской академии госслужбы при президенте РФ по программе «Управление персоналом государственной службы». Стал аспирантом института экономики Российской академии наук и написал диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тему для научного исследования выбрал такую: «Управление процессом реализации национальных проектов».

Как известно, защите предшествует написание автореферата. Так вот недавняя проверка его текста в электронной системе «Антиплагиат» показала: оригинальность работы равна 4,02% вместо положенных 75%. Доля заимствований из различных источников составляет 95,98%. При всем при том соискатель стал кандидатом экономических наук.

Поскольку российским законодательством за ученую степень и ученое звание предусмотрены процентные надбавки к должностным окладам, не исключено, что полагались они и этому чиновнику.

Правда, его карьера в регионе завершилась 1 апреля 2015-го, вскоре после ареста губернатора Хорошавина. Тогда под предлогом оптимизации системы государственного управления на региональном уровне упразднили должности двух его «вице». И с первым из них расстались «в связи с прекращением срочного контракта».

Губернатор Александр Хорошавин до того, как его отрешили от должности в связи с утратой доверия и за многомиллионные взятки посадили на скамью подсудимых, стал докто­ром экономических наук. И когда только он при его-то занятости успел написать и опубликовать две монографии и 24 научные работы, в том числе 10 статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) профильного министерства?

А ведь в 2006 году Александр Вадимович еще защитил кандидатскую диссертацию в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. В 2010-м, но уже в Тихоокеанском государственном университете Хабаровска, защищал автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук по теме «Формирование промышленной политики субъектов РФ».

Однако найти его докторскую диссертацию объемом в 326 страниц не удалось даже дотошным представителям «Диссернета». Когда эксперты, исследователи и репортеры этого вольного сетевого сообщества инициировали массовые проверки диссертаций губернаторов на подлинность, 11 научных трудов руководителей регионов попросту исчезли из вузовских библиотек, в том числе и главы Сахалинской области.

В интернете можно ознакомиться лишь с авторефератом доктора экономических наук Хорошавина. Но электронная система «Антиплагиат» после проверки этого текста выдает такой результат: оригинальность работы – 3,74% вместо положенных более 75%. Заимствования из различных источников составили 96,26%.

Надо сказать, по части оригинальности первый вице-губернатор, о котором шла речь выше, обошел Хорошавина на 0,28%! Можно посмеяться над такими изысканиями, но это будет смех сквозь слезы.

Троянский конь коммерции

С 1990-х годов многие высокопоставленные российские чиновники стали стремительно внедряться в науку, «остепеняться». Пришла «высокая мода» на такой вектор саморазвития. Как сообщалось в СМИ, в Госдуме IV созыва работали 71 доктор наук, 143 кандидата наук и 14 депутатов, которые одновременно имели и кандидатские, и докторские степени в разных областях науки.

В островной области докторами экономических наук и кандидатами социологических наук в те годы стали губернатор Игорь Фархутдинов и депутат областной думы Василий Шадрин, кандидатами экономических наук – губернатор Иван Малахов и мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин…

Наивно полагать, что у всех глав регионов и муниципалитетов тогда было время, горячее желание, а также особые способности, чтобы сказать новое слово в науке. Некоторые находили компиляторов среди вузовских преподавателей и в своем окружении, а те выдавали на-гора научные труды, точнее, «издранное».

Этот неологизм принадлежит композитору Никите Богословскому, автору известнейших песен «Темная ночь», «Любимый город», «Шаланды» и др. Он любил сочинять афоризмы. Один из них, прозвучавший на концерте с участием маэстро, мне запомнился навсегда: «Плагиатор издал книгу и назвал ее «Издранное»…

Иные чиновники выдавали за свои авторские работы научные исследования из зарубежных журналов, переведенные на русский язык. На днях из-за санкций, введенных иностранными государствами против России, этот источник плагиата заблокирован. Наверное, есть здесь некоторый плюс, ведь игры дилетантов в большую науку не так уж и безобидны. Они попросту ее дискредитируют.

Появившееся в стране несколько лет назад сетевое сообщество «Диссернет» заточено на разоблачения подобного рода фальсификата. Оно обнародовало имена некоторых чиновников-псевдоученых. В их числе оказались экс-губернаторы Аман Тулеев (Кемеровская область), Виктор Ишаев (Хабаровский край), Владимир Миклушевский (Приморский край), Дмитрий Аяцков (Саратовская область). Фигурировал там и Александр Хорошавин (Сахалинская область) с его исчезнувшим научным трудом…

К сожалению, почти никого из уличенных в подобных неприглядных историях не лишили ученых степеней. Надо признать: в создании этой порочной практики в немалой степени виноваты диссертационные советы и ВАК министерства науки и высшего образования РФ с их заниженными требованиями к диссертантам. А все потому, что в перестройку коммерция, словно легендарный троянский конь, захватила и сферу науки, упразднила былые строгости, дала зеленый свет липовым изысканиям.

Кейнсианская парадигма

И еще один вопрос по существу: кто и в каких отраслях экономики островного региона (да и не только в нем) ощутил практическую пользу от реализации идей из чиновничьих диссертаций? Похоже, нет на него положительного ответа.

12 мая 2012 года на пресс-конференции Александр Хорошавин сообщил, что стал доктором экономических наук. И добавил: «Идеи, заложенные в диссертации, применимы в том числе и в Сахалинской области. Надеюсь, часть из них будет реализована в островном регионе. Мы начали активно заниматься промышленной политикой, инвестиционными проектами, среди них и те, которые повлияют на развитие промышленного производства – в лесном, сельскохозяйственном и рыбопромышленном комплексах».

Предметом изучения в диссертации Хорошавина были (цитирую) «кейнсианская парадигма экономического роста, а также учения о локальных производственных системах, пространственном взаимодействии экономик и управлении локализацией промышленных активов».

Поясню: был в 1930-х годах в Британии экономист Джон Кейнс. Он предлагал обществу меньше экономить и больше тратить, чтобы обеспечить полную занятость и экономический рост в годы Великой депрессии. Однако о кейнсианской парадигме и ее преимуществах в подаче чиновника-диссертанта Сахалинская область так и не узнала.

Зато экс-губернатор, похоже, применил ее на практике: деньги не экономил, а тратил на элитные московские квартиры, дорогущие коллекционные часы и ручки, авто, сотни ювелирных украшений для супруги… И ведь сработала парадигма: преумножил диссертант свое богатство, и еще около миллиарда в рублях и валюте у него осталось. Правда, это добро впоследствии конфисковали. Так что, можно сказать, отчасти и «издранное» довело чиновника до тюрьмы…

Сегодня, пожалуй, единственное, что удерживает соискателей научных степеней и званий от тотального плагиата, – электронная проверка научных работ на подлинность. Какая-никакая, но все же система контроля, раньше такой не было. В некоторых вузах защита диссертаций стала проходить под видеозапись или с онлайн-трансляцией. Но, согласитесь, к таким процедурам можно хорошо подготовиться и с купленной диссертацией. В научном мире, как это ни прискорбно, все еще не спешат тщательнее отделять зерна от плевел.

Людмила Степанец.