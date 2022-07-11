Дистанционный диалог. Ученые корейских диаспор объединяют усилия в интересах мира, сотрудничества и гуманизма

На днях Университет Халлим (Республика Корея) в дистанционном формате провел конференцию «К солидарности во имя процветания корейских диаспор в Евразии» с участием ученых из трех стран.

Директор Института японских исследований при этом университете Со Чжон Ван, приветствуя коллег, выразил надежду, что атмосфера непонимания в Восточной Азии и все еще продолжающаяся пандемия со временем исчезнут.

В такой же тональности была выдержана и речь почетного профессора университета Чхве Тхе Ган:

– Я надеюсь, – отметил профессор, – что эта конференция станет площадкой для поисков пути мира и сотрудничества не только на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, но и на всем Евразийском континенте. Наш диалог важен для более глубокого понимания истории и культуры корейцев, а также корейцев Сахалина. Они – полноправная часть нашей нации.

Островная наука на конференции была представлена докладами докторов наук То Кен Сик и Елены Иконниковой, а также выступлениями кандидатов наук Софьи Ким и Юлии Дин.

Ученые из Университета Халлим обратились к гуманитарным, естественно-научным и экономическим аспектам взаимодействия России и Южной Кореи. Так, Ли Йон Гвон вела речь о проблемах сотрудничества Кореи и Сахалина в области энергетики, а Вон Сок Пом обратил внимание на новые перспективные направления развития Дальнего Востока и Сахалинской области. Освещались и другие актуальные вопросы.

Завершилась конференция предложениями по сохранению сотрудничества между сахалинским научным сообществом и специалистами Университета Халлим. Привет­ственные выступления и тезисы докладов вошли в электронный коллективный сборник на русском и корейском языках.

Елена Белобережская.