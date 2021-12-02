Дистант хорошо, а в школе лучше. В регионе впервые прошел чемпионат учительских команд

Переходящий кубок завоевала команда «Эффект Розенталя» из школы с. Раздольное Корсаковского района.

Радость победы в полной мере ощутили учителя начальных классов Алеся Зульфугарова, Александра Лимонова, Полина Коряжнова и знаток истории и обществознания Дарья Кузьмина. Они не намного, но обошли своих коллег из Южно-Сахалинска, Корсакова и села Огоньки.

Учителя из Раздольного отличились и в первом (заочном) задании, когда создавали свой информационный ресурс и в социальной сети Инстаграм рассказали о себе и своих педагогических находках, и во втором (очном) испытании – фотокроссе на тему «Дома хорошо, а в школе лучше».

Педагоги представили свои визитные карточки, успешно поработали над образовательным проектом по дистанционному обучению, провели «Час с классом» в незнакомой аудитории, обсуждая концепцию smart-образования. Завершил чемпионат мастер-класс, а по сути экспромт по изучению метапредметного объекта.

Участники профессиональных испытаний с разным опытом работы проявили себя креативными, разносторонними, нестандартно мыслящими людьми. По мнению жюри, они способны качественным образом усовершенствовать систему дистанционного обучения.

Екатерина Дейнеко.