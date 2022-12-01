Дизайн-код павильона. Предпринимателям рассказали о планах реконструкции нестационарных торговых объектов

В администрации Южно-Сахалинска состоялась рабочая встреча с предпринимателями, арендующими нестационарные торговые объекты (НТО). На мероприятии обсудили план по изменению внешнего вида трех уличных комплексов.

Вице-мэр Виталий Данилов отметил, что трансформация облика торговых объектов – это планомерная деятельность администрации города, которую муниципалитет начал в прошлом году.

– В Южно-Сахалинске действуют девять торговых комплексов нестационарных торговых объектов. Одна из главных задач – упорядочить и привести к единому облику их внешний вид в соответствии с дизайн-кодом. Для этого мы работаем с собственниками и предпринимателями. Нам важно, чтобы все изменения были системными и вместе с тем комфортными для бизнеса, – добавил Виталий Данилов.

В этом году в областном центре были завершены работы по изменению облика НТО на ул. Емельянова и пр. Победы. В следующем планируется привести к единому стилю три комплекса нестационарных торговых объектов. Это павильоны на ул. Анкудинова в районе дома № 15, юго-западнее дома № 241а по пр. Мира и юго-восточнее дома № 49 на ул. Пуркаева – всего 23 объекта. У предпринимателей истекает срок действия ранее утвержденного эскиза НТО.

Для реконструируемых НТО сотрудники департамента архитектуры и градостроительства разработали примеры эскизных решений. Все они регламентированы дизайн-кодом, который действует в муниципалитете с начала года. Предприниматели могут воспользоваться рекомендациями либо совместно выработать свой вариант. Главное, чтобы он соответствовал правилам внешнего вида павильонов и вывесок.

Дизайн-код – это свод правил по формированию единого стилистического городского пространства. Его основная задача – уменьшение визуального хаоса и улучшение облика города. Дизайн-код Южно-Сахалинска утвержден городской думой в 2021 году.

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением и установкой информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом. Так, владельцы зданий могут компенсировать до 70% затрат, сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески – не более 100 тыс. рублей, на ремонт входных групп – не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий – не более 5 млн рублей.

Дополнительную информацию по вопросам, касающимся дизайн-кода, в том числе по оформлению и согласованию информационных вывесок, можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Амурская, 88, 7-й этаж, с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Приемный день – четверг. Записаться на прием можно по телефону 312-641, получить консультацию специалистов – по телефону 312-647 (доб. 2, 3, 6).

Татьяна МОРОЗОВА.