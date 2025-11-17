Дизайнеры, художники и архитекторы украсят студенческий городок СахГУ

Студенты университета активно делятся своими идеями и эскизами новых общественных пространств.

Руководитель архитектурного бюро «Функционалист» Дарья Старченко рассказала о планах по созданию арт-резиденции на первом этаже одного из корпусов с кофейней, уголком для чтения, зоной настольных игр и ярмаркой местных мастеров. Это место станет центром культурной жизни: здесь будут проходить кинопоказы, концерты и другие творческие мероприятия.

Помимо этого, в корпусах СахалинТеха есть места для самоподготовки. По задумке дизайнеров их оформят в нейтральных тонах. В то время как коридоры «приоденутся» в яркие цвета.

Губернатор Валерий Лимаренко вручил ключи от комнат ещё 50 ребятам и обсудил с ними оформление общежитий.

– Давайте вместе сделаем лучший студгородок в России, чтобы каждый здесь чувствовал себя частью вдохновляющего и творческого сообщества. Преобразим безликие стены в пространства, где ребята будут играть на гитаре, петь песни, проводить КВН, устраивать молодёжные тусовки. Вместо казённых помещений нужно создать настоящий дом для общения и отдыха в уютной атмосфере, – отметил глава региона.

С 5 ноября началось заселение в общежития студгородка. Сейчас там обустраиваются 150 человек. В каждой секции живут по четыре человека. В их распоряжении две комнаты, раздельный санузел с душевой и кухня-ниша. По просьбе волонтёров, которые первые оценили удобства, в корпусах уже появился Wi-Fi. На первом этаже заработал спортзал, скоро откроются медицинский блок и прачечная самообслуживания.

Студгородок рассчитан на 1500 мест, заселение будет происходить поэтапно. Новые общежития закроют потребность в жилье для иногородних студентов, научных сотрудников и преподавателей СахГУ. Это один из двух объектов передового кампуса.

В 2026 году достроят научно-образовательный комплекс. Там будет учебный корпус, научно-лабораторный блок, технопарк, библиотека, общественно-деловые пространства, зал собраний и оранжерея.

Елена КУЛИКОВА.