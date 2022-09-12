Для безопасности движения. В Томаринском районе досрочно заканчивается реконструкция дороги

На участке трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск приводят в порядок два участка автомобильной дороги – через село Белинское протяженностью 5,9 км и через село Парусное – 3,3 км. Их ввод в эксплуатацию позволит обеспечить безопасное движение транспорта.

Двухэтапная реконструкция началась в прошлом году. На сегодня уложено 6,8 км асфальтобетонного покрытия. Подрядчик уже построил новые водопропускные трубы, обустроил земляное полотно. Идут работы по укладке асфальтобетонного покрытия на автодороге и на новых мостовых переходах через реки Белинская, Каменушка и Парусная. На участках установят наружное освещение, тротуары с перильным ограждением, автобусные остановки с заездными карманами и пр.

Изначально по проекту завершить работы должны были к 1 октября 2024 года. Но благодаря дополнительному федеральному финансированию подрядная организация планирует окончить реконструкцию уже в этом году.

Работа по приведению в порядок островных дорог находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко.

Второй год подряд в островном регионе выполняется рекордный объем работ по ямочному ремонту. Этого удалось достичь благодаря шестикратному увеличению финансирования из областного бюджета мероприятий по содержанию местных дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.