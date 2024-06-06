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Для борьбы с болью. В областном онкодиспансере внедряют инновационный метод лечения

Процедура безболезненная и неопасная.

Новые возможности появились у специалистов областного онкологического диспансера. В медучреждении внедряют инновационный метод борьбы с болью c помощью специализированного оборудования.

На этой неделе в онкодиспансере началась серия мастер-классов с отработкой полученных навыков для сотрудников, прошедших курсы в профильной клинике.

Для контроля хода операций на несколько дней в областной центр приехал доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Северного государственного медицинского университета, научный сотрудник Курского филиала Российской академии наук Эдуард Антипин.

– В России данная методика стала активно применяться с 2017 года. Оборудование дорогостоящее, его может позволить себе далеко не каждое профильное учреждение. Главное преимущество методики – время действия. Криоанальгезация даёт эффект на несколько лет, в то время как обычная блокада работает всего пару месяцев, – рассказал Эдуард Антипин.

Операция криоанальгезия занимает не больше часа, за это время доктора проводят блокаду больного участка, используя небольшой зонд для заморозки поражённого нерва.

Процедура проводится под местной анестезией, она безболезненна и неопасна. Работа проводится под ультразвуковой навигацией, без лучевой нагрузки. Эффект наступает мгновенно. И главное – криоанальгезия избавляет человека от побочных эффектов применения сильнодействующих медикаментов.

Онкологическая служба в Сахалинской области развивается постоянно. В мае в диспансере установлен позитронно-эмиссионный компьютерный томограф, который позволит выявлять поражение костей, часто не определяющееся другими методами исследования, оценивать функцию щитовидной железы, почек, выявлять метастазы.

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