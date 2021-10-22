Для борьбы с COVID-19 на Сахалине сокращают время работы досуговых заведений, а пенсионеров премируют за вакцинацию

Удлиненные выходные, объявленные по указу президента с 30 октября по 7 ноября, в области пройдут только в этих рамках, и увеличиваться не будут, заявил заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук. Строгие ковидные ограничения, такие, как в столице, у нас на островах вводиться не будут.

В частности, не появится необходимости иметь QR-коды для посещения общественных мест. Не будут закрываться кинотеатры и другие места с массовым пребыванием людей. Словом, ничего похожего на локдаун.

Власти решили не идти по пути ограничений, которыe могут нанести существенный ущерб экономике, пояснил Владимир Ющук. В то же время, руководителям компаний и учреждений предлагают предоставить своим подчиненным два выходных с сохранением зарплаты для проведения на прививки. В первую очередь это распространяется на структуры, которые работают с населением – бытовое обслуживание, социалка и пр. Там, по словам зампреда, уровень коллективного иммунитета планируют поднять до 80 процентов.

Вакцинация будет проходить в прививочных пунктах круглосуточно.

Помимо этого, сахалинцам и курильчанам старше 60 лет рекомендуют перейти на режим самоизоляции и оставаться дома с 30 октября по 7 ноября. Это касается и тех, кто имеет хронические заболевания, но не переболел Covid-19 и еще не привился.

Роспотребнадзор также рекомендовал на период дополнительных выходных ввести ограничения работы досуговых и развлекательных точек с полуночи до 6 утра. Как показывает опыт, ковидные выходные многие воспринимают просто как дополнительные дни отдыха и повод, чтобы расслабиться в барах или ресторанах.

О соблюдении масочного режима и социальной дистанции никто не вспоминает. В условиях, когда растет заболеваемость коронавирусом, это чревато, пояснила мотивацию к запрету руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Фунтусова. Аналогичное ограничение накладывается на режим работы кальянных.

– Предыдущий опыт так же говорит, что тяжелее всего переносят ковидную инфекцию люди в возрасте 65+, – подчеркнула Ольга Фунтусова.– Это неудивительно, поскольку появляются осложнения от имеющихся хронических недугов. Отсюда высокая смертность. Поэтому ряд наших предпринимателей вышел с предложением премировать островных пенсионеров за то, что они привьются.

По словам Владимира Ющука, все они могут получить выплату в размере 1 тысячи рублей. Фонд для такой поддержки(он создан представителями бизнеса, бюджетных денег здесь нет) насчитывает уже примерно 5 млн рублей и постоянно пополняется. По предварительным данным, вакцинацию должны пройти 30 тысяч человек. Подробная инструкция как производить выплаты, какие документы потребуются от пенсионера, будет готова совсем скоро.

Все эти меры принимаются для того, чтобы повысить иммунитет и снизить темпы прироста заболеваемости. В реальном секторе экономики это стремление понимают и принимают меры, чтобы прививками от ковида защитилась максимально большая часть коллектива, так говорит статистика. По данным Роспотребнадзора, у нас есть предприятия, где привито 100 процентов работающих.

В связи с ростом заражения коронавирусом принято решение вакцинировать экипажи уходящих в рейс рыболовецких судов. В целом сейчас принимаются все меры, чтобы пройти вакцинацию можно было быстро, без долгих ожиданий. Особо стоит подчеркнуть, что снимаются ограничения для жителей ближнего зарубежья – даже не имея страхового медполиса, они могут сделать прививку бесплатно.

Вполне возможно, что школьные каникулы так же начнутся с 30 октября – решение должны приниматься на уровне руководства учебных заведений. А вот в детсадах сохраняется прежний режим работы.

Параллельно усиливается контроль за соблюдением масочного режима и других защитных мер в общественных местах. Кстати, с начала пандемии коронавирусной инфекции на нарушителей наложено штрафы на общую. сумму свыше 5 млн. рублей.

Евгений Аверин.