Для будущих чемпионов

В Углегорском районе готовится к сдаче горнолыжная трасса.

Серьезную конкуренцию горнолыжному курорту «Горный воздух» она, может, и не составит, но заметное оживление в спортивную жизнь района внесет.

О строительстве новой лыжной трассы в Шахтерске впервые заговорили еще два года назад. Прежняя трасса длиной около 250 метров в районе бывшей угольной шахты «Углегорская» заметно устарела для серьезных занятий спортом, да и оборудована была отнюдь не лучшим образом: ни раздевалки, ни помещения для отдыха.

Инициатором строительства выступила местная спортивная школа имени заслуженного тренера России Николая Карпенко. Средства были выделены из областного и местного бюджетов.

С началом строительных работ трасса заметно преобразилась. Она стала в три раза длинней и составляет нынче около 600 метров. Вместо прежнего бугельного подъемника спортсменов будет обслуживать бесфундаментная канатная дорога. Очень удобно: ухватился за специальную скобу — и поднимайся себе вверх, пока не надоест. Отцепился, и тут же с ветерком вниз по трассе.

Для лыжников будут открыты также пункт проката спортивного инвентаря и раздевалка. Автомобильная парковка у подножия сопки уже готова, сейчас здесь ведется расчистка подъездных путей.

Обновленную горнолыжную трассу планируется торжественно открыть накануне Дня защитника Отечества. Ожидается, что долгожданное событие станет настоящим спортивным праздником для жителей района.

Владимир БОЛОТОВ.