Для чемпионки мира в сноуборде Софии Надыршиной Российско-Китайские игры станут домашними

Спортсменка наша землячка, родом с Сахалина. В 2021 году 17-летняя сноубордистка , выиграла чемпионат мира в Словении в параллельном слаломе.

Также на этом чемпионате она заняла второе место в параллельном гигантском слаломе, уступив немке Селине Йёрг. В 2022 году София Надыршина принимала участие в зимних Олимпийских играх, которые проходили в Пекине.

Островитянка является рекордсменкой по числу завоеванных золотых медалей на зимних Российско-Китайских молодежных играх. В ее коллекции спортивных наград пять медалей высшей пробы. Три из них она завоевала на вторых играх в Уфе, и две на третьих в Чанчуне.

Накануне старта посол Игр София Надыршина в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала об их организации и о своём участии в них.

– Вы будете послом на предстоящих Российско-китайских играх. В чём именно будет заключаться ваша роль и насколько это для вас почётно?

– Я думаю, это будет просветительская деятельность, чтобы поддержать наших ребят, сноубордистов молодых. Вот у меня брат будет выступать на играх. Может, подсвечивать ещё в социальных сетях эти игры, ну и посещать их. Это ответственная роль.

– Можете рассказать, насколько важно для спортсменов участвовать в Российско-китайских играх? И чего лично вы ждёте от соревнований?

– Мне кажется, важно участвовать. Насколько помнится, для меня это были первые международные соревнования с участием спортсменов других стран. Я сама участвовала в двух других Российско-Китайских играх. Это разнообразие и обмен опытом с зарубежными спортсменами, другой подход к соревнованиям, трансляция, церемонии открытия, закрытия и награждения. Это не обычный старт, а праздник спорта. Для молодых спортсменов, которые вынуждены ездить только по обычным стартам внутри страны, это разнообразие и обмен опытом с соперником.

Сколько лет мы соревнуемся сами с собой, а тут что-то новое.

Интересно посмотреть, кто в какой форме и на что готов.

Не сказать, что есть ожидания, но в сноуборде у нас всегда хорошие результаты. Обычно выступают шесть девочек русских и шесть китаянок, суммарно 12. Отбирают лучших спортсменов из юниорских команд. У нас всегда так было, что первые шесть мест – русские, остальные – китайские. Наши спортсмены всегда были в топ-6.

Наши юниоры выступают на очень хорошем уровне. В них вкладываются, и хотелось бы, чтобы тенденция побед продолжилась. Нужно показать, что мы не просто так сидели, а у нас есть уровень какой-то.

– Вы родом как раз из Южно-Сахалинска. В чём его прелесть?

– Каждому своё, конечно, но меня привлекает, что у нас в пешей доступности горнолыжный комплекс в центре города. Для детей это подарок. И родителям не надо прикладывать особых усилий, чтобы ребёнок занимался спортом. Такие условия есть не везде.

Для маленького города у нас много чего есть: и посмотреть что-то можно, и природа богатая. Я ценю мобильность, что успеваю за день сделать все дела, а не разбиваю на неделю с учётом трафика.

С точки зрения жизни удалённость от центральной части России– это не наш плюс, но у нас хорошая инфраструктура, спорт развивают, пытаются держать на определённом уровне.

– Вы отмечали, что на прошлых играх в Китае была не лучшая организация.

– У нас всё будет на высшем уровне, поскольку у нас уже проводились Игры Дети Азии – на очень хорошем уровне. Также в Южно-Сахалинске проводятся чемпионаты и Кубки России. Есть постоянные старты, и всегда это праздник спорта. У меня точно нет сомнений, что всё пройдёт на очень хорошем уровне.

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