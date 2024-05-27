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Для «детей войны»

В Сахалинской области «детям войны» увеличили компенсацию за отдых с 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Накануне депутаты областной Думы приняли во втором и окончательном чтении соответствующий закон. Из областного бюджета дополнительно выделили 2 млн рублей.

Компенсацию за самостоятельную покупку путёвок «детям войны» ввели в 2016 году. С тех пор стоимость санаторно-курортного отдыха значительно выросла. В среднем цена поездки варьируется в диапазоне 80 – 100 тысяч рублей.

На Сахалине и Курилах проживают свыше 13 тысяч человек, которые являются «детьми войны». В 2023 году компенсацией за покупку санаторно-курортных путёвок воспользовались 110 человек, сообщила пресс-служба правительства области.

 

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