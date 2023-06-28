Для гостей «Крыльев Сахалина-2023» подготовили множество развлекательных площадок

Аэродром «Пушистый» готовится к проведению IX фестиваля авиации и музыки «Крылья Сахалина-2023», который в этом году возрождается после трёхлетнего перерыва по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Организаторы заявили о пяти развлекательных площадках. Они порадуют гостей мероприятия с 18 по 20 августа.

Одной из самых крупных и зрелищных зон станет физкультурно-спортивная. Здесь гостей будут ждать лучный и стрелковый тиры, мастер-классы, выставка автомототехники, мотошоу, авто-дрифт, площадка беспилотной авиации, спортивное мероприятие по мотоциклетному спорту эндуро «NPR Пролог», а также ежегодная экстремальная гонка «Сахалинский рубеж».

– В этом году на «Крыльях» будет большое количество спортивных площадок. Мы привлекаем федерации по разным видам спорта, чтобы ребята показали свое мастерство, к ним смогут присоединиться и гости фестиваля. Нам помогает федерация парашютного спорта. Будем показывать мастерство операторов беспилотных летательных аппаратов, устроим стритбол, страйкбол и многое другое, – рассказал министр спорта области Артем Подшивалов.

Также на площадках развернут выставку военной техники, современного и исторического оружия, ярмарку и батутный парк, можно будет ознакомиться с достижениями «Кванториума», наблюдать за шоу воздушных шаров, файер-шоу, мото-фристайл шоу и выступлениями мотопланеристов. Гостей ждет и насыщенная концертная программа.

– У «Крыльев Сахалина» есть большая цель — создать условия для культурного развития и организации досуга сахалинцев и курильчан. На протяжении многих лет фестиваль авиации и музыки собирал тысячи участников и зрителей. В этом году каждый день фестиваля будет насыщен яркими событиями. И, конечно, в мероприятии примут участие творческие коллективы островного региона, которые в очередной раз продемонстрируют высочайшее мастерство и любовь к своему делу, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Для удобства гостей будет организована большая кемпинг-зона. От вокзалов Южно-Сахалинска и Корсакова, а также от специально организованной парковки и до «Пушистого» всех желающих будет возить общественный транспорт, сообщает пресс-служба регионального правительства.