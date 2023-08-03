Каждый раз мы испытываем особые чувства, когда коллекцию нашего проекта пополняют произведения профессиональных авторов, известных музыкантов, поэтов, звезд эстрады. Радостно, что, проживая далеко от дальневосточных границ, они проникались любовью к островной земле и воспевали ее в своем творчестве.

На днях в музыкальных архивах страны удалось отыскать песню «Живет на Курилах бывалый народ». 35 лет назад ее сочинил заслуженный деятель искусств России, баянист, концертмейстер, член Союза композиторов СССР Александр Аверкин. Он работал в Русском народном хоре им. Пятницкого и ансамбле «Россия», писал оперетты, музыкальные комедии, детские оперы, музыку к спектаклям и кинофильмам.

И песни у Аверкина получались замечательные (их более 500). Самобытные, душевные, в народном стиле, они, однажды прозвучав в эфире, покоряли слушателей ясностью текстов, лиризмом и выразительностью мелодий («На побывку едет молодой моряк», «Милая мама», «Падают листья», «Ты меня не любишь, не жалеешь» и др.). Автор признавался: «Все мои песни идут из души, и все они для души, для хорошего человека».

Пока не удалось узнать, приезжал ли Александр Петрович на наши острова. Но в принципе не суть как важно, был он на Сахалине и Курилах или нет. Главное – написал песню, не погрешив против истины. И в ней – гармония слов и музыки. Красок композиции добавляет профессиональное многоголосие мужской группы Академического хора русской песни под управлением художественного руководителя и дирижера Николая Кутузова. Это еще один российский самородок.

В 1930-е всему Советскому Союзу был известен звонкий голос Коли, ученика по классу балалайки одной из детских музыкальных школ столицы. Юного вокалиста приглашали на радио, в его исполнении выпускались пластинки. Однажды ему даже поручили принимать парад пионеров и физкультурников на Красной площади в Москве, а в 1940-м он сыграл одну из главных ролей в фильме «Тимур и его коман­да» по произведению Аркадия Гайдара.

В 1950-е Николай Кутузов возглавил Академический хор русской песни Гостелерадио СССР и 57 лет бессменно был его художественным руководителем, занимался обработкой и интерпретацией народных песен. Десять лет в составе этого прославленного и в Советском Союзе, и за рубежом коллектива пела Людмила Зыкина. Шестнадцать лет Николай Васильевич вел на радио цикл передач «России звонкие края». Он – лауреат Государственной премии России имени М. Глинки.

У хора Кутузова огромное количество звуко­записей, они – национальное достояние фонда Гостелерадио. Замечательно, что одна из них посвящена Курилам и ее бывалому народу. Послушайте это произведение в записи 1988 года.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку

17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора

24 февраля 2022 – Возвращение на остров

3 марта 2022 – Всему свету по строчке…

10 марта 2022 – О Сахалине с любовью