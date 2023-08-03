«Для хорошего человека»

Каждый раз мы испытываем особые чувства, когда коллекцию нашего проекта пополняют произведения профессиональных авторов, известных музыкантов, поэтов, звезд эстрады. Радостно, что, проживая далеко от дальневосточных границ, они проникались любовью к островной земле и воспевали ее в своем творчестве.

Александр Аверкин.

На днях в музыкальных архивах страны удалось отыскать песню «Живет на Курилах бывалый народ». 35 лет назад ее сочинил заслуженный деятель искусств России, баянист, концертмейстер, член Союза композиторов СССР Александр Аверкин. Он работал в Русском народном хоре им. Пятницкого и ансамбле «Россия», писал оперетты, музыкальные комедии, детские оперы, музыку к спектаклям и кинофильмам.

И песни у Аверкина получались замечательные (их более 500). Самобытные, душевные, в народном стиле, они, однажды прозвучав в эфире, покоряли слушателей ясностью текстов, лиризмом и выразительностью мелодий («На побывку едет молодой моряк», «Милая мама», «Падают листья», «Ты меня не любишь, не жалеешь» и др.). Автор признавался: «Все мои песни идут из души, и все они для души, для хорошего человека».

Пока не удалось узнать, приезжал ли Александр Петрович на наши острова. Но в принципе не суть как важно, был он на Сахалине и Курилах или нет. Главное – написал песню, не погрешив против истины. И в ней – гармония слов и музыки. Красок композиции добавляет профессиональное многоголосие мужской группы Академического хора русской песни под управлением художественного руководителя и дирижера Николая Кутузова. Это еще один российский самородок.

В 1930-е всему Советскому Союзу был известен звонкий голос Коли, ученика по классу балалайки одной из детских музыкальных школ столицы. Юного вокалиста приглашали на радио, в его исполнении выпускались пластинки. Однажды ему даже поручили принимать парад пионеров и физкультурников на Красной площади в Москве, а в 1940-м он сыграл одну из главных ролей в фильме «Тимур и его коман­да» по произведению Аркадия Гайдара.

В 1950-е Николай Кутузов возглавил Академический хор русской песни Гостелерадио СССР и 57 лет бессменно был его художественным руководителем, занимался обработкой и интерпретацией народных песен. Десять лет в составе этого прославленного и в Советском Союзе, и за рубежом коллектива пела Людмила Зыкина. Шестнадцать лет Николай Васильевич вел на радио цикл передач «России звонкие края». Он – лауреат Государственной премии России имени М. Глинки.

У хора Кутузова огромное количество звуко­записей, они – национальное достояние фонда Гостелерадио. Замечательно, что одна из них посвящена Курилам и ее бывалому народу. Послушайте это произведение в записи 1988 года.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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