Финансы для комфортной среды. Бюджет области пополнился дополнительными доходами

Поправки в него сразу в двух чтениях приняли вчера депутаты облдумы. Это позволяет увеличить расходы на важные направления развития региона в нынешнем году, а также в последующие 2024 и 2025 годы.
В этом ряду приоритетными глава областного правительства Алексей Белик назвал поддержку районов, увеличение зарплат бюджетников, рост объемов дорожного строительства, капитальный ремонт лечебных учреждений и детсадов, компенсацию затрат на увеличившиеся тарифы.
Дополнительные доходы в областную казну появились благодаря изменениям в бюджетном законодательстве в части уплаты налогов операторами проектов, работающими в нефтегазовой отрасли Сахалина. На 1 января 2023 года сложились остатки средств в сумме 44,5 млрд рублей, их направляют на увеличение расходов областного бюджета и, соответственно, на покрытие дефицита, который составит 65,6 млрд рублей.
Таким образом, расходная часть бюджета увеличена до 202,7 млрд рублей.
– Основные направления поддержки муниципальных образований связаны с обеспечением качества проживания людей, – подчеркнул Алексей Белик. – В рамках межбюджетных трансфертов на эти цели намечено выделить дополнительно более 19 млрд рублей в рамках субсидий. В бюджете предусматриваются все меры поддержки, которые связаны с аграрной отраслью. Особое внимание – выплата и рост зарплаты работников бюджетной сферы. Казна берет на себя финансовые обязательства, чтобы не допустить роста расходов на коммуналку для населения. Поправки помогут продолжить работы в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
На 11 млрд рублей увеличивается адресная инвестиционная программа. В этой сумме, в частности, предусмотрено 1,4 млрд рублей на переселение из строений, пострадавших от нефтегорского землетрясения.
Поправки увеличили на 6,2 млрд рублей областную госпрограмму социальной поддержки населения. В эти расходы входят финансирование оплаты жилья ветеранам труда, соцвыплаты гражданам за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, доплаты к выплатам пенсионеров и инвалидов, семьям с детьми, а также финансовая поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий.
Отрасль ЖКХ получает дополнительные 9,7 млрд рублей – они пойдут на возмещение юрлицам недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов, а еще на финансирование работ по капремонту многоквартирных домов и обеспечение населения чистой водой.
На развитие образования дополнительно направлено 5,9 млрд рублей – это позволит сохранить достигнутый уровень заработной платы учителей и воспитателей, а также нормальное функционирование муниципальных школ, в том числе тех, где ведется дополнительное образование детей.
Алексей Белик подчеркнул, что для решения насущных задач области привлекаются не только средства расходной части бюджета, но и инструменты государственно-частного партнерства. Это, в частности, строительство поликлиник в Южно-Сахалинске, Углегорске, Холмске, Долинске. Сейчас завершается проектирование зданий. В течение полутора месяцев должна пройти государственная экспертиза объектов, затем планируется начать их строительство. Оно должно занять год. Активно используется механизм инфраструктурных облигаций для возведения жилых микрорайонов. Это позволяет строить дороги к ним, сети теплоснабжения и электричества для новых домов.
По словам главы регионального правительства, в московских кабинетах нашу область знают как регион, который рационально использует выделяемые бюджетные средства и умеет обосновать необходимость и целесообразность планируемых мероприятий.
– Один из последних примеров – мы защитили программу развития сельских территорий и получили почти 500 млн рублей на развитие их инфраструктуры, – пояснил Алексей Белик. – По линии минтранса РФ мы привлекли более 2,5 млрд рублей на строительство новой взлетной полосы в аэропорту областного центра. Сформирована дополнительная заявка на сумму 8 млрд рублей. Возведение этого важного объекта идет у нас с опережением примерно на год. Это насущная необходимость, ведь действующая полоса введена в эксплуатацию в 1964 году.
Эксперты не исключают, что областной бюджет может получить и другие дополнительные доходы благодаря шельфовым проектам. Ну и нельзя забывать, что совсем недавно глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов пообещал губернатору Валерию Лимаренко федеральное финансирование ряда инвестиционных проектов.
Эдуард САМОЙЛОВ.
Бюджет области в цифрах
На 5,3 млрд рублей увеличено финансирование здравоохранения (сохранение достигнутого уровня заработной платы медиков, средства для учреждений, участвующих в территориальной программе обязательного медицинского страхования).
71,7 млрд рублей с учетом поправок составляет в 2023 году объем трансфертов местным бюджетам.
40 млрд рублей с учетом поправок составит в 2023 году адресная инвестиционная программа области (бюджетные инвестиции на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности).