Финансы для комфортной среды. Бюджет области пополнился дополнительными доходами

Поправки в него сразу в двух чтениях приняли вчера депутаты облдумы. Это позволяет увеличить расходы на важные направления развития региона в нынешнем году, а также в последующие 2024 и 2025 годы.

В этом ряду приоритетными глава областного правительства Алексей Белик назвал поддержку районов, увеличение зарплат бюджетников, рост объемов дорожного строительства, капитальный ремонт лечебных учреждений и детсадов, компенсацию затрат на увеличившиеся тарифы.

Дополнительные доходы в областную казну появились благодаря изменениям в бюджетном законодательстве в части уплаты налогов операторами проектов, работающими в нефтегазовой отрасли Сахалина. На 1 января 2023 года сложились остатки средств в сумме 44,5 млрд рублей, их направляют на увеличение расходов областного бюджета и, соответственно, на покрытие дефицита, который составит 65,6 млрд рублей.

Таким образом, расход­ная часть бюджета увеличена до 202,7 млрд рублей.

– Основные направления поддержки муниципальных образований связаны с обеспечением качества проживания людей, – подчеркнул Алексей Белик. – В рамках межбюджетных трансфертов на эти цели намечено выделить дополнительно более 19 млрд рублей в рамках субсидий. В бюджете предусматриваются все меры поддержки, которые связаны с аграрной отраслью. Особое внимание – выплата и рост зарплаты работников бюджетной сферы. Казна берет на себя финансовые обязательства, чтобы не допустить роста расходов на коммуналку для населения. Поправки помогут продолжить работы в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

На 11 млрд рублей увеличивается адресная инвестиционная программа. В этой сумме, в частности, предусмотрено 1,4 млрд рублей на переселение из строений, пострадавших от нефтегорского землетрясения.

Поправки увеличили на 6,2 млрд рублей областную госпрограмму социальной поддержки населения. В эти расходы входят финансирование оплаты жилья ветеранам труда, соцвыплаты гражданам за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, доплаты к выплатам пенсионеров и инвалидов, семьям с детьми, а также финансовая поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий.

Отрасль ЖКХ получает дополнительные 9,7 млрд рублей – они пойдут на возмещение юрлицам недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов, а еще на финансирование работ по капремонту многоквартирных домов и обеспечение населения чистой водой.

На развитие образования дополнительно направлено 5,9 млрд рублей – это позволит сохранить достигнутый уровень заработной платы учителей и воспитателей, а также нормальное функционирование муниципальных школ, в том числе тех, где ведется дополнительное образование детей.

Алексей Белик подчеркнул, что для решения насущных задач области привлекаются не только средства расходной части бюджета, но и инструменты государственно-частного партнерства. Это, в частности, строительство поликлиник в Южно-Са­ха­линске, Углегорске, Холмске, Долинске. Сейчас завершается проектирование зданий. В течение полутора месяцев должна пройти государственная экспертиза объектов, затем планируется начать их строительство. Оно должно занять год. Активно используется механизм инфраструктурных облигаций для возведения жилых микрорайонов. Это позволяет строить дороги к ним, сети теплоснабжения и электричества для новых домов.

По словам главы регионального правительства, в московских кабинетах нашу область знают как регион, который рационально использует выделяемые бюджетные средства и умеет обосновать необходимость и целесо­образность планируемых мероприятий.

– Один из последних примеров – мы защитили программу развития сельских территорий и получили почти 500 млн рублей на развитие их инфраструктуры, – пояснил Алексей Белик. – По линии минтранса РФ мы привлекли более 2,5 млрд рублей на строительство новой взлетной полосы в аэропорту областного центра. Сформирована дополнительная заявка на сумму 8 млрд рублей. Возведение этого важного объекта идет у нас с опережением примерно на год. Это насущная необходимость, ведь действующая полоса введена в эксплуатацию в 1964 году.

Эксперты не исключают, что областной бюджет может получить и другие дополнительные доходы благодаря шельфовым проектам. Ну и нельзя забывать, что совсем недавно глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов пообещал губернатору Валерию Лимаренко федеральное финансирование ряда инвестиционных проектов.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Бюджет области в цифрах

На 5,3 млрд рублей увеличено финансирование здравоохранения (сохранение достигнутого уровня заработной платы медиков, средства для учреждений, участвующих в территориальной программе обязательного медицинского страхования).

71,7 млрд рублей с учетом поправок составляет в 2023 году объем трансфертов местным бюджетам.

40 млрд рублей с учетом поправок составит в 2023 году адресная инвестиционная программа области (бюджетные инвестиции на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности).