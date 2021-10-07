Для курильчан 65+. Возрастные пациенты получили возможность обследоваться рядом с домом

Центр в Южно-Курильске стал 14-м в регионе и первым на Курилах, где появилась возможность пройти углубленную диагностику.

Особенность проверки здоровья в таких центрах в линейном подходе. Пациент за короткое время поочередно проходит все необходимые процедуры и на выходе получает карту здоровья.

– Наши пациенты раньше тоже имели возможность пройти комплексное обследование, но для этого приходилось выезжать на Сахалин. Сейчас для местных жителей доступен комплекс диаг­ностических услуг такого же высокого уровня, как и в других районах области, – рассказала главный врач Южно-Курильской ЦРБ Татьяна Золоедова.

Для курильчан организовано комплексное обследование по трем профилям: сердечно-сосудистому, неврологическому, а также по женскому здоровью. По каждому из них разработана отдельная программа диагностики.

– Пациенты приходят на комплексную диагностику с результатами первичного обследования в поликлинике по месту жительства. Это необходимо, поскольку могут быть противопоказания к некоторым видам исследований. Поэтому направление в центр должен выдать специалист из поликлиники, – прокомментировала директор лечебного департамента министерства здравоохранения Сахалинской области Мила Тен.

На сегодня комплексную диагностику прошли уже более 41 тысячи сахалинцев и курильчан. До конца года планируется принять не менее 73 тысяч пациентов. Исследования проводятся в рамках проекта «Забота. Защита.Уважение», который инициировал губернатор Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Любовь Никитина.