Для курильчан, возвращающихся из отпусков домой, организуют дополнительные рейсы

Первые два дополнительных авиарейса «Авроры» из Южно-Сахалинск на Итуруп планируется организовать 31 августа и 2 сентября. Такая информация прозвучала сегодня во время встречи губернатора с представителями общественной палаты области.

– Важно, чтобы жители Курильских островов имели возможность беспрепятственно вернуться домой из отпусков к началу учебного года.

Мы следим за ситуацией с авиабилетами в реальном времени. При необходимости авиакомпания совершает дополнительные полеты.

Ранее было принято решение о 15 дополнительных рейсах на Кунашир и Итуруп. Поскольку высокая потребность сохраняется, необходимо выполнить еще несколько внеплановых полетов, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88.