Для островитян старше 70 лет предусмотрены 144 бесплатные поездки по региону в год по электронной карте

С 1 апреля для сахалинцев и курильчан старше 70 лет вместо бумажных социальных талонов на бесплатный проезд на пригородных и междугородних маршрутах регулярных перевозок (кроме такси) предусмотрен только электронный проезд.

Раньше эта категория граждан могла ездить бесплатно по городу с помощью карты, а вот чтобы уехать в другой район или населённый пункт между муниципалитетами, требовались бумажные талоны.

Теперь одна зарегистрированная в реестре карта работает на всей территории области. Человеку старше 70 лет достаточно один раз дать согласие на её проактивное оформление в региональном центре социальной поддержки (ул. Пограничная, 33) или через портал «Госуслуги» МФЦ (ул. Сахалинская, 48 или ул. Ленина, 4в).

После этого проездной «зашивается» либо в Единую карту сахалинца, либо в любую другую карту платёжной системы «Мир». Даже обычная зарплатная или пенсионная карта «Мир» подойдёт. Если таковой нет, тогда в центре социальной поддержки Сахалинской области необходимо зарегистрировать любую карту системы «Мир».

И главное — сообщить оформителям 16 цифр с лицевой стороны карты. Никаких данных с обратной стороны не нужно, только номер.

Лимит — до 144 бесплатных межмуниципальных поездок в год. Каждый отрезок пути считается отдельно. Например, маршрут Южно-Сахалинск — Ноглики — Оха — это уже две поездки. Лимит сгорает 31 декабря, на следующий год не переносится. Но с 1 января он вновь пополняется.

Остаток поездок проверяйте на сайте банка «Итуруп» в разделе «Социальные сервисы» (https://iturupbank.ru/social).

Приобрести льготный билет можно четырьмя способами:

на сайте МостаНет, выбрав тариф «Старше 70» (https://mostanet.ru/benefit);

в контакт-центре по телефону 8-800-301-26-22;

в обычной автобусной кассе;

у водителя или кондуктора при посадке.

Главное — назвать свой СНИЛС. Это ваш идентификатор. Для совершения поездки необходимо приложить единую карту сахалинца или иную карту системы «Мир», на которую оформлены электронные социальные талоны, к терминалу оплаты в автобусе.

В региональном министерстве соцзащиты полагают, что новая система будет удобнее: не нужно никуда идти за талонами, не нужно бояться, что мест в автобусе не хватит — можно забронировать билет заранее.

Мера введена Законом Сахалинской области от 28 декабря 2010 года № 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области».