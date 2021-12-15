Для открытия аквапарка в областном центре собрали воду с одного пролива и двух морей

Теперь можно точно сказать, что событие, о котором так долго говорили и которое несколько раз откладывали, свершилось: в Южно-Сахалинске с 15 декабря официально заработал аквапарк – развлекательная часть большого комплекса «Аква Сити». Старт его работе дали председатель правительства области Алексей Белик, его заместитель Владимир Ющук и руководитель компании-эксплуатанта Константин Резницкий.

А первым номером, чтобы, так сказать поднять градус настроения у всех, кто пришел отдохнуть, выступила артистка островной филармонии Виктория Малютенко, она исполнила песню » Ну что тебе сказать про Сахалин?»

– Открытие развлекательной зоны «Аква Сити» – прекрасный предновогодний подарок для всех жителей Сахалинской области, – сказал Алексей Белик, обращаясь к всем пришедшим, – По решению областных властей, дети в возрасте от 6 до 16 лет смогут посещать ее бесплатно, предъявив Карту сахалинца.

Это решение, рассчитанное на перспективу. Сначала малыши будут здесь развлекаться. А потом, я уверен, они перейдут в спортивную часть комплекса, чтобы заниматься плаванием, развиваться физически, укреплять свое здоровье и даже защищать спортивную честь области. Таким образом, «Аква Сити» станет полноценной площадкой для массового оздоровления жителей региона. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы создать условия для отдыха, чтобы вам было комфортно. В добрый путь!

После традиционного разрезания ленточки состоялась церемония запуска «сердца» аквапарка. Из большого кубка в один из бассейнов плеснули воду. Было объявлено, что это вода из трех главных источников Сахалина – Татарского пролива, Охотского и Японского морей. В эту же минуту в бассейне забурлили волны, а на водных горках включились механизмы. Старт был дан. Детвора с радостными возгласами начала осваивать развлекательное пространство.

Мальчишки и девчонки первым делом побежали на экстремальные водные горки. Одна из них «Камикадзе» привлекала внимание больше всего. Еще бы – сначала с нее несешься под уклон, набираешь ускорение, а потом оно несет тебя на подъем. Эмоции зашкаливают! А потом можно вспомнить уроки физики, на которых изучались движение по параболе, скорость и ускорение.

Праздничного настроения в эту атмосферу добавили песни, исполненные сахалинскими артистами Еленой Акшенцевой и Андреем Рулевым.

В отличие от школьников южно-сахалинки Нина Максимова и Яна Пак еще только присматривали для себя подходящую горку. Пенсионерки пришли в аквапарк отдохнуть бесплатно, по единой карте жителя Сахалинской области.

Напомним, что право на такое же бесплатное посещение по такой же карте имеют дети от 6 до 16 лет.Но даже если ее или других документов на руках у ребенка нет, это не беда, подчеркнул Алексей Белик. Здесь при необходимости помогут оборудование и работники органов соцзащиты – личность и возраст идентифицируют, на руки дадут карточку для прохода через турникет и все – путь открыт.

Стоит отметить, что первый на Сахалине аквапарк вобрал в себя опыт подобных заведений как в России, так и за рубежом. Насколько это удалось – скажут сами посетители. В день их могут принять до 900 человек, но первое время (ориентировочно десять дней) количество будет ограничено наполовину.

В аквапарке оборудовано десять аттракционов, где можно получить дозу адреналина, и несколько водных комплексов. «Городок» рассчитан на самых маленьких, «Лягушатник – на контингент от 5 до 12 лет». Одним словом можно выбрать что тебе по вкусу – размеренный семейный отдых с плаванием в бассейне или экстремальные развлечения. Дополнением служат джакузи, римская и турецкая бани, фудкорт и пр. Безопасности уделено повышенное внимание.

Пользуясь случаем, корреспондент «Советского Сахалина» задал главе правительства области Алексею Белику вопрос: будут ли отмечать новоселья объекты культурного назначения – Дома культуры, концертные залы, школы искусства? Каковы здесь планы правительства?

– Мы безусловно видим подобные объекты – а это Дома культуры, концертные залы, школы, больницы в числе своих приоритетов, – сообщил глава регионального правительства. – В рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство Дома культуры в селе Соловьевка Корсаковского района и на Курилах.

Есть также намерения построить культурный центр в Южно-Сахалинске, с датой определимся позже.

Владимир ПАВЛОВ.

Возьмите на заметку

Время посещения аквапарка не ограничено.

1000 рублей – стоимость билета для взрослого в будний день, для ребенка – 500 рублей.

1600 рублей – стоимость билета для взрослого в выходной день, для ребенка – 700 рублей.

По данным управляющей аквапарком компании эти цены – самые низкие в стране.

Кстати

В комплексе «Аква Сити» более года работает еще и спортивная зона – бассейны по 25 и 50 метров.