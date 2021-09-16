Для прочного иммунитета. В Сахалинской области начали прививать от гриппа детей

Для иммунизации детей в регион поступило 29 500 доз вакцины от гриппа. Поставки в регионы осуществляет министерство здравоохранения России. Для вакцинации детей используются проверенные препараты, состав которых соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Бесплатная вакцинация детей организована в медицинских учреждениях, дошкольных и образовательных организациях. Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет вакцинируются двукратно, дети старше 3 лет – однократно. В зависимости от возраста ребенку одномоментно можно сделать прививку от пневмококковой, менингококковой, коклюшной, ротавирусной инфекции и ветряной оспы, сообщила пресс-служба областного минздрава.

– Для формирования прочного иммунитета сделать укол ребенку нужно заранее, до подъема заболеваемости. Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель, – рассказала заместитель директора лечебного департамента министерства здравоохранения Сахалинской области Ирина Хегай.

Родители детей, не посещающих дошкольные учреждения или другие организованные коллективы, уже начали обращаться в поликлинику на вакцинацию. В детских садах и школах иммунизация проводится в соответствии с подписанным информированным согласием от официального представителя ребенка.

Ксения САХАРОВА.