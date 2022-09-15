Для проведения земляных работ требуется разрешение

МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» напоминает, что работы, связанные с нарушением земель, разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии разрешения на проведение земляных работ.

Разрешение выдается в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ».

За нарушение требований правил благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденных решением городской думы Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5, предусмотрена административная ответственность.

Более подробную информацию можно получить в уполномоченном органе по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а, кабинеты № 102 и 112 или по телефону 300-725 (доб. 2, 3, 4, 5).