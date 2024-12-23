Вторник, 24 декабря, 2024
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АКЦЕНТ

Для «Прямой линии» с президентом «Советский Сахалин» подготовил свой вопрос

Прямая линия длилась 4,5 часа. Поступило свыше 2 млн 200 тыс. обращений. Вопросы, задаваемые главе государства, были самыми разными. По  федеральным телеканалам шла прямая трансляция, и все жители страны могли следить за происходящим в зале. 

Вначале Президент попросил вынести в зал и развернуть копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую передали ему бойцы. На якоре в центре можно прочесть надпись «Сахалин с вами».

Глава государства рассказал, что в ходе регулярного общения с бойцами СВО он получает от них различные сувениры, шевроны, оружие и многое другое.

– И вот совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Я специально взял его с собой. Во-первых, я хотел поблагодарить ребят за этот подарок. Во-вторых, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамёна наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения, – сказал Владимир Путин.

Президент также заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции меняется кардинально. Движение идёт по всей линии фронта, российские бойцы освобождают землю квадратными километрами каждый день.

Владимир Путин:

  • Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир.
  • Вопрос демографии – один из ключевых для России и многих стран мира.
  • Боеготовность армии РФ сейчас самая высокая в мире.
  • У нас хватит средств на восстановление новых территорий, работа уже ведётся.
  • Я считаю, что я не просто уберёг страну, а мы отошли от края пропасти.
  • Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 22-м году, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше.
  • Мы минимум три раза соглашались на сделки с Киевом, но Украина всегда срывала их.
  • Нужно продолжить работу по укреплению первичного звена здравоохранения.
  • По сельской ипотеке как и по семейной также не должно быть лимитов.
  • Вопрос мигрантов является острым для России.
  • Я отношусь к России, как к своей семье.
  • Семейная ипотека в РФ сохраняется.
  • Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться.
Главный редактор «Советского Сахалина» Татьяна Вышковская (в центре с плакатом «Сахалин») слушала Президента, находясь в зале, где проходила пресс-конференция. И делилась информацией с подписчиками социальных сетей нашего издания.

У «Советского Сахалина» тоже был вопрос Президенту, интересующий жителей островной области

Во время пресс-конференции задать его не удалось, но он был передан по назначению.

«Остров Сахалин никогда не станет полуостровом. Но приблизить его к материку может мост.

На встрече с губернатором Валерием Лимаренко Вы поддержали идею строительства моста с Сахалина на материк. Когда начнётся реализация этого масштабного проекта?».

 

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