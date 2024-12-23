Для «Прямой линии» с президентом «Советский Сахалин» подготовил свой вопрос

Прямая линия длилась 4,5 часа. Поступило свыше 2 млн 200 тыс. обращений. Вопросы, задаваемые главе государства, были самыми разными. По федеральным телеканалам шла прямая трансляция, и все жители страны могли следить за происходящим в зале.

Вначале Президент попросил вынести в зал и развернуть копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую передали ему бойцы. На якоре в центре можно прочесть надпись «Сахалин с вами».

Глава государства рассказал, что в ходе регулярного общения с бойцами СВО он получает от них различные сувениры, шевроны, оружие и многое другое.

– И вот совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Я специально взял его с собой. Во-первых, я хотел поблагодарить ребят за этот подарок. Во-вторых, будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамёна наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения, – сказал Владимир Путин.

Президент также заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции меняется кардинально. Движение идёт по всей линии фронта, российские бойцы освобождают землю квадратными километрами каждый день.

Владимир Путин:

Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир.

Вопрос демографии – один из ключевых для России и многих стран мира.

Боеготовность армии РФ сейчас самая высокая в мире.

У нас хватит средств на восстановление новых территорий, работа уже ведётся.

Я считаю, что я не просто уберёг страну, а мы отошли от края пропасти.

Если бы можно было посмотреть на ситуацию в 22-м году, я бы подумал, что такое решение, которое мы приняли, надо было принимать раньше.

Мы минимум три раза соглашались на сделки с Киевом, но Украина всегда срывала их.

Нужно продолжить работу по укреплению первичного звена здравоохранения.

По сельской ипотеке как и по семейной также не должно быть лимитов.

Вопрос мигрантов является острым для России.

Я отношусь к России, как к своей семье.

Семейная ипотека в РФ сохраняется.

Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться.

У «Советского Сахалина» тоже был вопрос Президенту, интересующий жителей островной области

Во время пресс-конференции задать его не удалось, но он был передан по назначению.

«Остров Сахалин никогда не станет полуостровом. Но приблизить его к материку может мост.

На встрече с губернатором Валерием Лимаренко Вы поддержали идею строительства моста с Сахалина на материк. Когда начнётся реализация этого масштабного проекта?».