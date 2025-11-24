Для сахалинских бойцов в зону СВО доставлена очередная партия полезного груза

В подшефном городе Шахтёрск губернатор Валерий Лимаренко вручил Георгиевские кресты и медали 16 бойцам, отличившимся при выполнении боевых задач.

Большинство награждённых на встрече с военнослужащими 68-го гвардейского армейского корпуса специализируются на работе с беспилотными летательными аппаратами.

Сахалинская область оснащает корпус современным оборудованием. На этот раз военнослужащим передали пять дизельных генераторов для обеспечения наших ребят бесперебойным электричеством. Привезли бензопилы, устройства для сбрасывания боевых снарядов с БПЛА и FPV-очки.

Это одна из многих партий полезного груза, направленного Сахалинской областью своим военным. Вклад островов в поддержку военнослужащих неоднократно отмечался министерством обороны РФ.

— Переполняет гордость, что я — гражданин России, за то, что служу своей стране, — поделился сахалинский боец. — Хочу передать тёплый привет моей маме, которая ждёт меня на малой Родине. Мы вернёмся домой только с победой, по-другому и быть не может.

В Шахтёрске Валерий Лимаренко осмотрел ход восстановительных работ, которые проводятся при поддержке Сахалинской области. В частности, в школе № 11 приведены в порядок проблемная кровля, входная группа, восстановлен потолок одного из этажей здания. В 2026 году ремонтные работы в школе продолжатся, чтобы привести её в нормальное состояние, обеспечив комфорт и безо­пасность учебного процесса для детей.