Для СахГУ построят новый кампус

Между сахалинским правительством и министерством науки и высшего образования РФ подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках реализации документа планируется модернизировать инфраструктуру главного островного вуза.

В частности, речь идет о строительстве для образовательного учреждения новых учебных корпусов и общежития. Кампус позволит студентам получать знания на базе современного научно-учебного комплекса и обеспечит их комфортными условиями проживания. Его разместят в Южно-Сахалинске – место будет выбрано исходя из потребности в чистом воздухе и доступности ключевых инфраструктурных объектов.

– Особую роль мы отводим технике и оборудованию, с помощью которых будут обучаться наши студенты. В университете должна быть современная учебно-лабораторная база и передовая цифровая инфраструктура, – подчеркнул Валерий Фальков.

Для выработки согласованных действий и реализации планов областное правительство и министерство науки и высшего образования РФ создадут рабочую группу.

Виталий ШЕВЧЕНКО.