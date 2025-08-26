Для семей воинов Отечества и участников СВО работает единый федеральный телеграм-чат медицинской психологической поддержки

Чат работает ежедневно в круглосуточном режиме.

Обратиться в чат может житель любого региона, независимо от часового пояса.

https://t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi

Команда квалифицированных государственных медицинских психологов консультирует по различным тревожным состояниям участников СВО и членов их семей. За год его успешной работы отработано более 4 000 индивидуальных обращений.

В чат уже подключилось более 16 000 человек. Общение полностью анонимное.

Организаторы проекта – Комитет семей воинов Отечества и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль»). Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.