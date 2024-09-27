Для школьников острова Кунашир приобретено четыре автобуса

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик на торжественной церемонии вручил представителю администрации Южно-Курильского района ключи от новых машин.

– Три автобуса предназначены для средней школа Южно-Курильска. Четвертый получит школа-детский сад села Головнино. Они заменят технику, которая используется очень интенсивно и уже выработала свой ресурс. Например, школьные автобусы ежедневно привозят учеников из нескольких населенных пунктов в Южно-Курильск и доставляют обратно, это очень серьезная нагрузка, – отметил первый вице-мэр Южно-Курильского района Юрий Болдов.

Каждый день на «школьный» маршрут в сахалинском регионе выходит 105 автобусов. На них свыше 3500 детей из отдаленных населенных пунктов развозят по школам.

– Обеспечить равный доступ к образованию для всех юных жителей островного региона – важнейшая задача областной власти. Чтобы обеспечить безопасность перевозок детей, мы ежегодно приобретаем новые машины, соответствующие всем требованиям ГОСТ. Поэтапно заменяем технику, исчерпавшую свой ресурс. Новые автобусы, которые вскоре отправятся на Кунашир, помогут юным курильчанам получить современное образование, добиться успеха для себя и своих семей, для родной области и нашей страны, – сказал Алексей Белик.

Автобусы ПАЗ 320671-04 на 22 места каждый закуплены за счет средств областного бюджета. В машинах установлены тахографы, аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Кресла оснащены ремнями безопасности. В задней части салона смонтированы полки, на которых школьники смогут разместить свои ранцы и сумки со сменной обувью.

В оформлении машин использовались рисунки юных жителей области, победителей конкурса «Семейные традиции», приуроченного к Году семьи в России.

Обновление парка школьных автобусов в островном регионе – процесс постоянный. Благодаря федеральной поддержке до конца текущего года область получит еще шесть машин. А в плане на 2025 год – восемь автобусов.