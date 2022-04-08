Для Смирныховской ЦРБ приобретут современное эндоскопическое оборудование

Аппараты, предназначенные для обследования желудочно-кишечного тракта, придут на смену устаревшей технике. О необходимости приобретения оборудования сотрудники медицинского учреждения сообщили председателю областного правительства Алексею Белику, который находится в городском округе с рабочей поездкой.

– Вопросы здоровья сахалинцев и курильчан требуют особого внимания. Важно, чтобы медицинские услуги на островах были качественными и доступными. Люди не должны тратить время и деньги, чтобы обследоваться в областном центре – по крайней мере, в большинстве случаев. Берем на особый контроль приобретение нового эндоскопического оборудования для больницы. Аппараты необходимо приобрести в максимально сжатые сроки, – подчеркнул Алексей Белик.

Также председатель правительства поручил провести в больнице ремонтные работы, чтобы устранить проблему с затеканием воды через стену.