Для снятия китайского сухогруза с мели используют оригинальную технологию

В 200 метрах от берега в акватории Невельского порта находится китайское судно «AN YANG2». Как сообщал «Советский Сахалин», в начале февраля оно попало в сильный шторм и «мертво» встало здесь на прикол. В тот момент на его борту находилось 20 членов экипажа, никто не пострадал. Разлива топлива зафиксировано не было. В дальнейшем была успешно проведена операция по откачиванию топлива с судна.

С самого начала ситуация находится на контроле региональных властей. План работ по снятию судна с мели подготовлен и проходит согласование в Росприроднадзоре.

Судьбу сухогруза обсудили на заседании правительства. Глава региона Валерий Лимаренко подчеркнул, что на Сахалине накоплен успешный опыт разрешения подобных ЧС с иностранными судами. Ранее уже доводилось применять различные инженерные решения, а также налаживать контакты с зарубежными партнерами по вопросам безопасности моряков и предотвращению экологических рисков.

– И в этот раз, благодаря оперативным и слаженным действиям всех профильных служб и ведомств, удалось предотвратить разлив топлива. Теперь наша задача – вместе с судовладельцем благополучно вывести сухогруз в море и не допустить ущерба природе, — отметил губернатор.

Заместитель председателя регионального правительства Алексей Римша сообщил некоторые технические подробности предстоящей операции. В ней решено задействовать специализированную баржу, которая сейчас находится во Владивостоке. Стаскивать сухогруз с мели будут со стороны кормы. А чтобы при этом не повредилось его дно, водолазы предварительно разместят под ним пневматические ролики.

По сути, это надувные баллоны большой емкости, изготовленные из особо прочной резины. Их опустят на дно в спущенном состоянии, а перед началом операции накачают воздухом. Судно приподнимется над грунтом и, благодаря усилию, переданному с помощью лебедок, «выползет» на открытую воду.

Для успешной реализации такого плана важно точно рассчитать необходимое тяговое усилие, чем и занимаются сейчас специалисты. Оборудование после согласования документации должны доставить китайские партнеры. Если все пойдет по плану, в середине июля, по словам Алексея Римши, можно будет приступать к операции.

Николай ПИТЕРСКИЙ.