Для спорта и активного отдыха

Более 150 спортивных объектов привели в порядок на Сахалине и Курилах за последние годы.

В их числе – стадионы, физ­куль­тур­но-оз­до­ро­ви­тель­ные комплексы, детские спортивные площадки. На объектах провели реконструкцию и ремонт, установили новое оборудование.

Так, в 2020-м отремонтировали крышу, фасад и внутренние помещения корсаковского спортклуба «Единство». Провели капремонт спортивных площадок в Хомутово и Синегорске, а также футбольного поля на улице Пограничной в Южно-Сахалинске.

В 2021-м текущий ремонт прошел в бассейнах Ноглик и Южно-Курильска. Привели в порядок спортплощадку в Луговом и крышу модульного помещения на стадионе «Водник» в Корсакове.

На стадионе в Углегорске обновили покрытие, обу­строили беговые дорожки, установили освещение, построили административно-бытовое здание.

Работа по обновлению спортивных сооружений на островах продолжится. В ближайшие два года планируется ремонт и реконструкция 13 объектов. Кроме того, продолжится строительство крытого хоккейного корта в Ногликах, универсального тренировочного спорткомплекса с ледовой ареной в Макарове, а также начнется строительство крытого универсального зала в селе Чехов Холмского района и спорткомплекса в Ильинском Томаринского района, сообщили в правительстве региона.