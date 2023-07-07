Для таланта и лыжа – гитара

Анатолия Вишнякова из села Бошняково Углегорского района в российской эстраде знают как артиста высшей категории, лауреата всероссийских и международных конкурсов. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Основал группу «Галактическая Федерация», стал ее лидером и вокалистом, играющим на акустической гитаре.

Вишняков пишет тексты и музыку песен, которые с чувством исполняет. Его профессионализм высоко оценен и в стране, и за рубежом. А творчество отмечено правительством РФ медалью «Патриот России» и благословлено высшими иерархами православной церкви. Коллектив Анатолия Вишнякова записал 24 музыкальных альбома. Основная часть композиций представляет собой новое направление – orthodox rock (православный рок). Это эксклюзив от сахалинца.

Как сообщалось в центральной прессе, «музыканты «Галактической Федерации» играют на стыке лучших традиций мирового арт- и хард-рока, внося элементы русского фольклора в лучшие музыкальные композиции».

Активная концертная деятельность Вишнякова и его группы сопряжена с участием в социально значимых благотворительных проектах в Санкт-Петербурге. Их тоже организует Анатолий.

Но «Советский Сахалин» в большей степени интересует островной старт земляка в огромный мир музыки. О себе он рассказал так: «Мы жили на Сахалине, на берегу моря. Я пел с детства. Писать песни начал в школе. Гитары не было. Я отрезал лыжу, нарисовал лады, струны и типа играл (учился попадать). В девятом классе в походе взял гитару и спел первую песню. Меня пригласили в школьный ансамбль. Я был чувствующим подростком. Не пел пустые песни, рассуждал о мироздании, о жизни, о звездах, о небе – по-детски, конечно же.

Окончил училище при консерватории, работал в филармониях, пел о любви и природе. Ничего не получалось. Меня учили: пиши злее. Писал, но…».

Все изменилось, когда Анатолий во многом переосмыслил свою жизнь и творчество и создал из профессионалов группу «Галактическая Федерация».

Сахалин петербуржцем не забыт. Это его родная земля, духовную связь с которой он всегда ощущает. Для него она – дом, место силы и вдохновения. Острову он посвятил песню «Сахалин» с ностальгической ноткой. С этой авторской работой мы сегодня и знакомим наших читателей.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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