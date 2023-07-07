Для таланта и лыжа – гитара

Анатолия Вишнякова из села Бошняково Углегорского района в российской эстраде знают как артиста высшей категории, лауреата всероссийских и международных конкурсов. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. Основал группу «Галактическая Федерация», стал ее лидером и вокалистом, играющим на акустической гитаре.
Вишняков пишет тексты и музыку песен, которые с чувством исполняет. Его профессионализм высоко оценен и в стране, и за рубежом. А творчество отмечено правительством РФ медалью «Патриот России» и благословлено высшими иерархами православной церкви. Коллектив Анатолия Вишнякова записал 24 музыкальных альбома. Основная часть композиций представляет собой новое направление – orthodox rock (православный рок). Это эксклюзив от сахалинца.
Как сообщалось в центральной прессе, «музыканты «Галактической Федерации» играют на стыке лучших традиций мирового арт- и хард-рока, внося элементы русского фольклора в лучшие музыкальные композиции».
Активная концертная деятельность Вишнякова и его группы сопряжена с участием в социально значимых благотворительных проектах в Санкт-Петербурге. Их тоже организует Анатолий.
Но «Советский Сахалин» в большей степени интересует островной старт земляка в огромный мир музыки. О себе он рассказал так: «Мы жили на Сахалине, на берегу моря. Я пел с детства. Писать песни начал в школе. Гитары не было. Я отрезал лыжу, нарисовал лады, струны и типа играл (учился попадать). В девятом классе в походе взял гитару и спел первую песню. Меня пригласили в школьный ансамбль. Я был чувствующим подростком. Не пел пустые песни, рассуждал о мироздании, о жизни, о звездах, о небе – по-детски, конечно же.
Окончил училище при консерватории, работал в филармониях, пел о любви и природе. Ничего не получалось. Меня учили: пиши злее. Писал, но…».
Все изменилось, когда Анатолий во многом переосмыслил свою жизнь и творчество и создал из профессионалов группу «Галактическая Федерация».
Сахалин петербуржцем не забыт. Это его родная земля, духовную связь с которой он всегда ощущает. Для него она – дом, место силы и вдохновения. Острову он посвятил песню «Сахалин» с ностальгической ноткой. С этой авторской работой мы сегодня и знакомим наших читателей.
Людмила СТЕПАНЕЦ.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.
Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.
Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки
3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо
10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?
18 февраля 2023 – Как вишенка на торте
24 февраля 2023 – Прилетай с Большой земли!
3 марта 2023 – Держат детства якоря
10 марта 2023 – Притяжение далекой земли
17 марта 2023 – Шлягер «в десятку»
24 марта 2023 – С музыкой по жизни
1 апреля 2023 – «Между двух морей остров моих друзей»
7 апреля 2023 – За низкими облаками солнце
14 апреля 2023 – Дуэт «Две сестры»
21 апреля 2023 – Ода Сахалину
28 апреля 2023 – «Меж водой и звездами»
4 мая 2023 – Городок на краю морских дорог
11 мая 2023 – «Нам светит любовь, как маяк»
18 мая 2023 – Уезжая, возвращайтесь!
26 мая 2023 – Жемчужина Татарского пролива
1 июня 2023 – Учкудук – Москва – Сахалин
8 июня 2023 – Сюда стоило вернуться
15 июня 2023 – Душа просила лирики
22 июня 2023 – «Пою для вас с душой»
29 июня – Притяжение далекой земли