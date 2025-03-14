Для тех, кто сейчас застрял на сахалинских трассах открыты пункты обогрева и временного размещения

Они действуют в Анивском, Макаровском и Долинском районах, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Пункты расположены по адресам:

село Троицкое: Дом культуры (ул. Советская, 15)

г Макаров: кафе «Райский уголок» (ул. Милютина 27а/1), гостиница «Яна» (ул. Милютина, 30), общежитие по адресу ул. Сахалинская, 20.

В Долинском районе дежурит мобильный пункт обогрева.

Для обращения за помощью следует обращаться в местную ЕДДС по номерам 112 или 8 (42442) 28-000.

С утра 14 марта остаются закрытыми для всех видов транспорта участки от с. Стародубское в Долинском районе до с. Тихое Макаровского района автодороги Южно-Сахалинск – Оха (55-128 км); от с. Чехов до г. Томари автодороги Невельск—Томари—Аэропорт Шахтёрск (94-139 км); северо-западный объезд Южно-Сахалинска с 4 по 7 км, автодороги Южно-Сахалинск— Синегорск с 13 по 17 км, автодороги Лиственничное—Охотское с 10 по 35 км.

Остановлено движение междугородних автобусных маршрутов между областным центром, Долинском и районам северной и центральной частей Сахалина.