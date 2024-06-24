Для томографов в сахалинских больницах закупаются ремкомплекты с запасом

Охинцев волнует вопрос, когда в северной столице острова появится томограф?

Отвечая на этот вопрос, губернатор подчеркнул, что держит его на контроле.

– В Охе томограф есть. Сейчас он находится на ремонте. К 15 июля работы будут завершены, – сообщил он. – В целом Сахалинская область обеспечена медицинской техникой бо льше соседей. Если человек хочет пройти томограф, а ему предлагают пройти исследование через месяц, то это ЧП. Такой ситуации быть не должно, и я предлагаю жителям вместе навести порядок. Дал указания купить ремкомплекты на имеющиеся томографы на год вперед, здоровье жителей важнее всего!