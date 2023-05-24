Для трех тысяч выпускников школ области прозвенел «Последний звонок»

Звонкий голос медных колокольчиков в руках первоклассниц просигналил: школьная программа пройдена, уроков за партой больше не будет, впереди госэкзамены и старт во взрослую жизнь.

На торжественных линейках детство светло простилось с выпускниками. Трогательная интонация слышалась в напутственных словах директоров и учителей образовательных организаций, родителей и гостей праздника.

А вот ребят из южно-сахалинского лицея № 2 такое прощание не на шутку переполошило, и они даже завели «дело о пропавшем детстве». В зале Дворца детского и юношеского творчества они провели театрализованное расследование. В итоге выяснили: детство ушло само, уступив дорогу будущему…

Между прочим, традиции проведения «Последнего звонка» ныне 75 лет. Первая торжественная линейка по этому поводу прошла 25 мая 1948 года в одной из школ Краснодарского края. Потом красивая идея овладела и московскими выпускниками. А с 1970-х это торжество в промежутке между окончанием учебы и госэкзаменами стало обязательным и повсеместным.

Столь памятное событие на Сахалине и Курилах — это еще и в своеобразный день благодарения. Ребята из гимназий, лицеев и школ посвятили немало стихов и песен своим классным руководителям, предметникам, первым учителям. Всем, кто давал знания и воспитывал, развивал спортивные и художественные таланты, приобщал к науке и искусству, нацеливал на победы в олимпиадах и помогал осваивать новые образовательные технологии.

На «Последнем звонке» выпускники кружились в вальсе, смотрели видеоролики, узнавая себя в кадрах разных лет, передавали символическую эстафету первоклассникам, фотографировались на память…

С погодой большинству районов повезло, за исключением Северо-Курильского, где накануне выпал снег. На юге Сахалина школяров порадовали белоснежные соцветия черемухи и розовые облака сакуры. В Южно-Сахалинском городском парке имени Ю. А. Гагарина прошли массовые гуляния и фотосессии.

Однако 26 мая настроит ребят на экзаменационную волну. Часть из них в этот день будет сдавать ЕГЭ по литературе, химии и географии. Государственная аттестация продлится до двадцатых чисел июня. А потом придет черед выпускных вечеров, выбора будущих специальностей и профессиональных учебных заведений. Пусть этот выбор будет безошибочным, а дорога в юность — прямой и увлекательной.

Людмила Николаева.