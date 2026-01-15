Для участников СВО организована горячая линия центра военно-социальной поддержки.

Руководство Восточного военного округа не прекращает деятельность, направленную на поддержку участников специальной военной операции и их близких.

Для того чтобы обеспечить комплексную помощь и быстро решать возникающие у военнослужащих и их семей проблемы, организована горячая линия центра военно-социальной поддержки Восточного военного округа.

За консультацией и помощью можно обратиться по телефонам: 8 (4212) 39-56-47 и 8 (4212) 39-57-51.