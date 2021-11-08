Для удобства. Создается доступная среда для маломобильных граждан

В Юж­но-Са­ха­линске про­должается работа по обеспечению доступной среды для граждан с ограниченными физическими возможностями.

Помимо работ по установке пандусов и подъемных устройств на входных группах многоквартирных домов в некоторых случаях оборудуются отдельные входы в квартиры для маломобильных горожан через балконы. Входы обустраиваются, как правило, с обратной стороны многоквартирных домов. Проектная документация проверяется специалистами МКУ «Управление капитального строительства». Она должна соответствовать всем действующим нормам, которые предусматривают, в том числе, обязательное наличие козырька. Сегодня на территории областного центра уже оборудованы 7 таких входов. В дальнейшем данная работа будет продолжена.

Стоит отметить, что, согласно части 4.1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, приспособления общего имущества в многоквартирных домах, которые помогают обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан в помещение дома, могут возводиться без решения общего собрания собственников помещений дома, если такое приспособление оборудуется без привлечения средств указанных собственников. Муниципалитет возводит отдельные входы за счет субсидий, выделенных из областного и городского бюджетов.

Маломобильные горожане, желающие оборудовать многоквартрный дом оборудованием для беспрепятственного доступа, могут подать заявку в департамент социальной политики по телефону 300-716 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. К горожанам приедут специалисты департамента, которые помогут оформить необходимые документы.