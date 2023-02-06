Для углегорских читателей библиотека обустроила современное интерактивное общественное пространство

В рамках проекта «Коворкинг — центр Пространство возможностей» в углегорской библиотеке обустроено современное интерактивное общественное пространство для общения и творческого взаимодействия горожан. Идея в том, чтобы свести вместе посетителей взрослой и детской библиотек в едином творческом процессе через создание коворкинг-центра с организованными зонами. Проект реализован благодаря гранту Фонда культурных инициатив.

Для детской библиотеки установлены информационный интерактивный киоск и интерактивная панель. С их помощью дети играют в развивающие игры и обучаются рисованию.

Особо полюбилась юным читателям интерактивная песочница. Это емкость с песком, который, благодаря электронным компонентам комплекса, превращается в экран, на котором формируются трехмерные объекты.

Для старших посетителей библиотеки также установлено несколько интерактивных панелей, но уже большей диагонали. Это позволило ежедневно транслировать лекции об истории и литературе. Панели также активно используют для презентаций во время творческих мероприятий.