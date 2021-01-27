Для въезда в Сахалинскую область больше не нужны цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса

Наконец мы перешагнули период региональной изоляции! Возвращаемся к «доковидному» образу жизни. Указом губернатора отменены ограничения по въезду на территорию области, введенные из-за пандемии коронавируса весной прошлого года. Управление Роспотребнадзора согласовало это решение.

– Отмена ограничений связана с тем, что нам удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции. Этому способствует массовая вакцинация жителей, которую регион начал проводить одним из первых в стране. Это очередной шаг по возвращению к привычному, «доковидному» образу жизни, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Поводом для снятия части ограничений в области стали и обращения представителей бизнеса, турфирм. Сдача теста и оформление «въездного» пропуска серьезно сдерживают поток желающих посетить Сахалин и Курилы. Об этом сказал на заседании инвестиционного совета уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Коваленко. И участники инвестсовета поддержали инициативу о смягчении антивирусных ограничений.

Ирина НОВИКОВА.