Для военных и гражданских. В областном центре готовится к вводу в эксплуатацию инфекционный корпус нового госпиталя

Этот объект на землях военного ведомства на ул. Украинской, неподалеку от железнодорожной больницы, возводится силами военно-строительного комплекса министерства обороны РФ. Как сообщил руководитель проекта Юрий Водопьянов, строительство двухэтажного здания общей площадью 4 тыс. кв. метров ведется с июня прошлого года и завершится до 20 декабря. Ведь в связи с пандемией коронавируса минобороны приняло решение в первую очередь ускорить сдачу именно этого объекта.

На площадке круглосуточно работают более 700 строителей и свыше 50 единиц техники. Заканчивается внутренняя отделка нового корпуса, монтируются инженерные сети, создается система сжатых медицинских газов, благоустраивается прилегающая территория. Инфекционный корпус готов уже более чем на 85 процентов. В стационаре будет 30 одно- и двухместных боксов с настенными консолями для подачи кислорода через клапаны, с вентиляцией, связью «пациент – пост медсестры», душевыми кабинами, санузлами и отдельными выходами в прогулочный дворик.

Больных спецтранспортом станут доставлять прямо в палату. За их состоянием круглосуточно будут наблюдать видеокамеры, что очень важно для оказания экстренной реанимационной помощи. Еду и лекарства пациенты смогут получать через герметическое окно с ультрафиолетовым облучателем, блокировкой и светозвуковой сигнализацией.

В инфекционном корпусе предусмотрены самые эффективные технологии защиты от распространения вирусов и бактерий: система вентиляции многоуровневой очистки воздуха, специальные шлюзы перед каждой палатой, процедурной, медкабинетами, санпропускники для поступающих пациентов и персонала, а также ультрафиолетовые бактерицидные лампы и приборы для очистки и обеззараживания воздуха.

В стационаре будут свои отделения: реанимации, компьютерной томографии и искусственной вентиляции легких, рентген-кабинет, «сжатые газы» и прочие.

Корпус сдадут «под ключ» с полным комплектом мебели, а главное – с современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (для проведения инвазивного метода насыщения крови кислородом при тяжелой острой дыхательной недостаточности), компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом, портативным ультразвуковым сканером.

Примечательно, что лечить в госпитале будут не только военнослужащих и их семьи, но и гражданское население. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным (оно проходило в режиме видеосвязи) сообщил первый заместитель губернатора области Сергей Байдаков.

– Жителям области важно получать качественную медицинскую помощь по всем современным стандартам, – отметил он. – Наш регион – приграничный, тысячи людей несут военную службу на островах, поэтому потребность в современном госпитале велика.

По соглашению между правительством области и министерством обороны РФ масштабный социально значимый объект военной инфраструктуры возводят на Сахалине впервые за полвека. Общая площадь зданий медицинского центра, рассчитанного на 150 мест, – 21 тыс. кв метров, территория застройки – 6 гектаров.

Во вторую очередь здесь возведут основное четырехэтажное административно-поликлиническое здание. Его оснастят компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом, ультразвуковыми диагностическими аппаратами и иной медтехникой. Корпуса больничного комплекса соединят теплыми переходами для быстрого перемещения больных между палатами хирургии, операционным блоком и реанимацией.

В госпитале будут свои службы ремонта медтехники, аптека, гараж, КПП, котельная, трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка, станция медицинских газов, хранилище для продуктов и клуб с библиотекой.

Елизавета Андреева.

Справка

Генеральный подрядчик объекта – один из крупнейших застройщиков и генподрядчиков Москвы ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Подрядные работы на объекте выполняет коллектив ООО «Запсибгазпром – Газификация» (г. Тюмень).