Для всех возрастов. В Холмске на пустыре обустроили многофункциональный парк

Современное общественное пространство появилось на территории около плавательного бассейна в Холмске.

Здесь обустроили парковку для автомобилей, сцену, площадку с различными спортивными турниками, скейт-парк, установили декоративные элементы. Создание нового городского объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого было получено дополнительное финансирование из вышестоящих бюджетов.

За проект парка в 2021 году проголосовали более четырех тысяч жителей района. Его реализация стартовала весной прошлого года.

– Идею проекта поддержал губернатор Валерий Лимаренко. На его реализацию из областного бюджета было выделено более 30 миллионов рублей. Еще 7 миллионов – из федерального. Это позволило создать современный многофункциональный парк для людей всех возрастов. Хочется отметить, что здесь обустроен второй в Холмске скейт-парк, малые архитектурные формы которого подобраны с учетом пожеланий скейтеров, – отметил мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Холмске будет благоустроена площадь Мира.

Ирина НОВИКОВА.