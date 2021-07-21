Для ЖЭУ все трын-трава

Хочется снова обратиться к вам за помощью, чтобы заставить удовлетворительно работать наше южно-сахалинское ЖЭУ-13.

Мы, жильцы первых этажей домов № 493 и 389а по ул. Ленина и № 90 по ул. Авиационной, не раз просили мастеров и главного инженера этого ЖЭУ Ирину Жукову привести в порядок площадки для сушки белья и сбора мусора. Они в 30 метрах от нашего жилья и заросли метровой травой и лопухами по пояс. С мокрым бельем не пройти к столбикам, чтобы протянуть веревки для его просушки.

Работники ЖЭУ заявляют, что эта территория не их, а города, хотя по СНиПам при каждом доме должны быть такие площадки. Работа дворников, ремонтников и представителей горводоканала ими тоже не контролируется. После ремонта фасадов домов нам забыли навесить входные двери, пришлось напоминать. После замены водопроводных труб вместо асфальта во дворах появились колдобины с лужами в дождливые дни. Вместо дворников нам самим приходится убирать дорожки и палисад, потому что те метут только у почтового отделения № 4 и с западной стороны зданий.

Между тем с июля повысились тарифы на услуги ЖКХ, а улучшения качества обслуживания не наблюдается. Быть может, мэрия здесь власть употребит?

От имени жильцов вышеназванных домов

Юлия ДМИТРИЕВА, пенсионерка, г. Южно-Сахалинск.

От редакции:

За углом уже не яма, а асфальт

В прошлом году почти три летних месяца работали дорожные строители на обустройстве ул. Крюкова областного центра. Выравнивали грунт, отсыпали щебнем тротуары, асфальтировали, засеивали травой газоны.

Аналогичный комплекс работ они выполнили и у наркологического диспансера, но почему-то только с северной и восточной сторон здания.

«Южная, вероятно, уже не входила в планы благоустройства. То ли для ее отсыпки не хватило щебня, то ли машину асфальта для нее пожалели, – сообщила редакции автор письма «А что за углом?» Наталья Петренко («Советский Сахалин», № 68 за 29 сентября 2020 года). – После каждого дождя здесь огромная лужа, обойти которую можно только по бетонной отмостке фундамента здания диспансера. Интересно, кто принимал такую работу и кого она устроила?».

В ответ на публикацию и запрос депутата областной думы Светланы Ивановой в департаменте городского хозяйства пообещали в 2021 году привести в порядок этот внутридомовый проезд, выходящий с ул. Крюкова на ул. Вокзальную. И слово сдержали – на месте колдобин пролегла полоса ровного асфальта.