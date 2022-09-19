Для жителей 16 микрорайона. Подписано соглашение по строительству первой в Южно-Сахалинске концессионной школы

В сентябре между администрацией Южно-Сахалинска и ООО «ПроШкола № 61» состоялось подписание концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации общеобразовательной школы на 1260 мест.

Школа будет построена в 16 микрорайоне на ул. Комсомольской, где сейчас ведется активное строительство нового жилого квартала. Проектом предусмотрено трехэтажное здание школы общей площадью не менее 26 542 кв. м. Возведение объекта должно быть завершено к концу 2024 года.

Отметим, что Южно-Сахалинск – лидер по темпам жилищного строительства. Позиция администрации и мэра города Сергея Надсадина — новые кварталы должны быть обеспечены социальными объектами.

– Строительство школ и детских садов в новых жилых микрорайонах – одно из приоритетных направлений работы муниципалитета. Возведение современной школы на 1260 мест на условиях концессии обеспечит учебными местами детей не только этого, но и ближайших микрорайонов города, – говорит мэр Сергей Надсадин. – Отмечу, на реализацию этого проекта будут привлечены средства, в том числе, из федерального бюджета, что очень важно и значимо для бюджета города.

Концессия — форма государственно-частного партнерства, в рамках которого на взаимовыгодных условиях привлекаются внебюджетные средства инвесторов и кредитных организаций на создание объекта муниципальной собственности. Возврат средств инвесторов происходит в течение долгосрочного периода.

Реализация первого в сфере образования города масштабного проекта стала возможна при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и министра образования Сахалинской области Анастасии Киктевой. Большая работа проделана также департаментом экономического развития и правовым департаментом администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, ООО «ПроШкола № 61» в соответствии с распоряжением правительства РФ определено в качестве организации, с которой муниципальные образования могут заключать концессионные соглашения без проведения конкурса, на реализацию которых предоставляются субсидии из федерального бюджета.

ООО «ПроШкола № 61» уже объявило предварительный квалификационный отбор с целью выбора организаций, обладающих достаточной квалификацией для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству общеобразовательной школы.