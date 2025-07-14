Для жителей двух планировочных районов Южно-Сахалинска строится поликлиника

Сейчас уже идёт внутренняя отделка помещений, установка фасада из негорючих панелей, прокладываются тепловые сети.

Поликлиника будет укомплектована современным медицинским оборудованием. Здесь откроют хирургический и стоматологический кабинеты, запланирован функциональный физиокабинет, а современная лаборатория с высокотехнологичным оборудованием позволит оперативно выполнять необходимые анализы. Планируется и дневной стационар на 50 коек.

Вообще же помещение рассчитано до 330 пациентов в смену, что обеспечит около 530 посещений в сутки взрослых и детей.

Этот значимый социальный объект реализуется в рамках концессионного соглашения по поручению губернатора области Валерия Лимаренко и призван существенно улучшить доступность и качество медицинской помощи для более чем 10 тысяч жителей планировочных районов.

– Мы понимаем, насколько важна современная медицина для наших жителей, поэтому уделяем особое внимание качеству строительства и соблюдению всех сроков, — отметил министр строительства области Николай Давыдов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, масштабная программа модернизации здравоохранения предусматривает строительство не только в Хомутово, но и в других районах области. В этом году завершились строительно-монтажные работы в детской поликлинике в Дальнем, сейчас ведётся оснащение её медицинским оборудованием. Ожидается завершение строительства поликлиники в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска. А также продолжается строительство поликлиник в Холмске и Углегорске.

Ирина НОВИКОВА.